快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣治安評鑑15連霸 縣長王惠美表揚績優員警

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝活動，縣長王惠美頒獎給績優員警。圖／警察局提供
彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝活動，縣長王惠美頒獎給績優員警。圖／警察局提供

彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，並表揚績優警察，其中鹿港分局偵查隊偵查佐許書毓偵破轄內多起人口販運等重大案件，獲選全國模範警察；另刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員林師賢、北斗分局偵查隊偵查佐陳贊宇、田中分局偵查隊小隊長黃楷倫，獲選警察局模範警察。

縣長王惠美出席警察節大會，頒獎表揚彰化縣30年資深績優警察獎章、年度模範警察、鑑識楷模、績優交通人員、績優員警及員工73人及績優團體42單位。

獲選全國模範警察的鹿港分局偵查隊偵查佐許書毓，偵破轄內多起人口販運、運輸第一級毒品海洛因、賭博、詐欺集團、電信網路詐欺案、天道盟組織犯罪條例等案件，打擊犯罪績效卓著；刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員林師賢、北斗分局偵查隊偵查佐陳贊宇、田中分局偵查隊小隊長黃楷倫，則獲選警察局模範警察。

王惠美表示，在疫情期間，感謝員警在協助防疫之餘，仍提供縣民優質的治安及交通環境，尤其攔阻詐騙次數全國第一，榮獲110年國家警光獎團體組優等，在掃蕩幫派犯罪組織、查捕逃犯、檢肅非法槍械、加強掃蕩毒品、查緝詐欺車手等工作成績均名列前茅，且內政部社區治安工作評鑑特優15連霸，近期縣政府民調在「警察人員維護社會治安表現」滿意度高達9成5。

王惠美細數縣政府對於警察局及治安的支持，包括警察局大樓外牆整建、福興分駐所等4個分駐(派出)所及刑事大樓新建工程、購置警用車輛、拉曼光譜儀、M-Police、高效鑑識電腦、可攜式指紋活體掃描器等，今年路口監視系統建置維護經費更加碼編列1億2900萬元，已建置逾萬支鏡頭，提高監視器覆蓋率，讓彰化縣治安無死角，縣府近期還將員警健檢補助金額提高至6000元。

彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝活動，縣長王惠美頒獎給績優員警。圖／警察局提供
彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝活動，縣長王惠美頒獎給績優員警。圖／警察局提供
彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝活動，縣長王惠美頒獎給績優員警。圖／警察局提供
彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝活動，縣長王惠美頒獎給績優員警。圖／警察局提供

警察 王惠美

延伸閱讀

彰化今增3545例確診！民眾收簡訊疫調懷疑詐騙 衛生局回應了

彰化連5天破5千確診 葉彥伯：預期4~5天從高峰往下走

彰化確診降到3725例 如持續緩和不排除恢復實體上課

相關新聞

悶壞了！田中馬拉松今年2.9萬人抽籤 中籤率不到五成

彰化縣知名田中馬拉松今年共有29072位選手登記抽籤，今天公佈中籤名單，今年開放16500人參賽，田中馬拉松總幹事鄭宗政...

摸乳巷止步！ 彰化縣二水登廟步道修繕 全線封閉施工

彰化縣二水登廟步道即日起到10月31日全線封閉修繕，交通部觀光局參山國家風景區管理處斥資1300萬元將進行鋼構棧道等工程...

台中市3座兒運中心日均不到10人 市府：疫情致家長卻步

台中市政府2020年10月首座長春國民暨兒童運動中心正式營運，接著大里、潭子等陸續開張。議員指市府花費約14億打造3座兒...

彰化縣治安評鑑15連霸 縣長王惠美表揚績優員警

彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，並表揚績優警察，其中鹿港分局偵查隊偵查佐許書毓偵破轄內多起人口販運等重大案件，獲選全...

南投曳引車會車「洗溝」側翻 擋住整條路惹民怨

南投埔里蜈蚣里墘溪路道路狹窄，卻常有曳引大貨車載貨出入，影響安寧與安全，居民不滿，今更發生大貨車疑會車不慎側翻狀況，雖未...

台中車站高架橋下髒亂 台鐵規劃26段停車場增3000車位

台中火車站周遭停電動車違停嚴重，藍綠議員指出，連綠空廊道也被拿來違停汽車，妨礙民眾運動休憩。因中央與地方權責以滴水線劃分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。