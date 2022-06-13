彰化縣治安評鑑15連霸 縣長王惠美表揚績優員警

彰化縣警察局今天舉辦警察節慶祝大會，並表揚績優警察，其中鹿港分局偵查隊偵查佐許書毓偵破轄內多起人口販運等重大案件，獲選全國模範警察；另刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員林師賢、北斗分局偵查隊偵查佐陳贊宇、田中分局偵查隊小隊長黃楷倫，獲選警察局模範警察。

縣長王惠美出席警察節大會，頒獎表揚彰化縣30年資深績優警察獎章、年度模範警察、鑑識楷模、績優交通人員、績優員警及員工73人及績優團體42單位。

獲選全國模範警察的鹿港分局偵查隊偵查佐許書毓，偵破轄內多起人口販運、運輸第一級毒品海洛因、賭博、詐欺集團、電信網路詐欺案、天道盟組織犯罪條例等案件，打擊犯罪績效卓著；刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員林師賢、北斗分局偵查隊偵查佐陳贊宇、田中分局偵查隊小隊長黃楷倫，則獲選警察局模範警察。

王惠美表示，在疫情期間，感謝員警在協助防疫之餘，仍提供縣民優質的治安及交通環境，尤其攔阻詐騙次數全國第一，榮獲110年國家警光獎團體組優等，在掃蕩幫派犯罪組織、查捕逃犯、檢肅非法槍械、加強掃蕩毒品、查緝詐欺車手等工作成績均名列前茅，且內政部社區治安工作評鑑特優15連霸，近期縣政府民調在「警察人員維護社會治安表現」滿意度高達9成5。