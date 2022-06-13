南投曳引車會車「洗溝」側翻 擋住整條路惹民怨

南投埔里蜈蚣里墘溪路道路狹窄，卻常有曳引大貨車載貨出入，影響安寧與安全，居民不滿，今更發生大貨車疑會車不慎側翻狀況，雖未造成傷亡，但大貨車側翻後擋住整條路，使得地方民怨沸騰，經業者派員卸貨且將車吊離，下午總算搶通，

據瞭解，這輛滿載1700多箱瓶裝礦泉水的大貨車今上午9時許行經墘溪路，疑因對向有來車須會車，未料道路狹窄，大貨車駕駛又太靠右行駛，過彎時右後車輪不慎掉入路邊水溝，整車貨物向右滑落，重心偏移，導致大貨車連人帶車側翻。

事發當下，雖未殃及其他人車，但因曳引大貨車車身龐大，側翻後擋住整條道路，雙向交通中斷，駕駛只得趕緊調派人力先將車上及掉落的礦泉水移除，減輕車重，再由大型吊車吊離，但因貨量太多，且拖吊不易，直到下午才搶通，恢復交通。

只不過，這起大貨車翻覆事故也引發民怨，當地居民表示，附近有礦泉水廠，所以常有載貨的大貨車行駛，但墘溪路路面狹窄，多處路段狹窄，路寬不足，小客車會車都要很注意了，更何況大車長期載貨出入，已嚴重影響居民安寧與安全。