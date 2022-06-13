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台中車站高架橋下髒亂 台鐵規劃26段停車場增3000車位

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員羅廷瑋指出，台中鐵路高架橋下違停嚴重，不見中央地方釐清權責，加強管理。圖／羅廷瑋提供
台中市議員羅廷瑋指出，台中鐵路高架橋下違停嚴重，不見中央地方釐清權責，加強管理。圖／羅廷瑋提供

台中火車站周遭停電動車違停嚴重，藍綠議員指出，連綠空廊道也被拿來違停汽車，妨礙民眾運動休憩。因中央與地方權責以滴水線劃分，鐵路高架橋下沒有好好整頓，產生「破窗效應」越見髒亂、違停嚴重，台中鐵路高架化至今已11年，市府又陸續推出大型建設，議員應加強管理。

市府交通局指出，台鐵局規劃鐵路高架橋下停車空間，正在市府審查中，預計6月中旬可完成第一批審查作業，全數26段，約可提供2295格汽車、1264機車位。

國民黨議員羅廷瑋表示，台中火車站附近違停嚴重，還有人把汽車開上綠空廊道違停，但不屬台中市政府管轄，他已要求市警局與台鐵局溝通，是否可開違罰單， 嚇阻民眾違停？

羅廷瑋指出，他認為台中火車站的亂象出自高架橋下的「破窗效應」橋下環境不整頓，讓民眾更隨意違停，一發不可收拾。他認為須歸咎中央台鐵局與台中交通局，因高架橋滴水線內屬台鐵局管轄，卻未妥善管理周邊空間，違停與日俱增，變成大型免費停車場

羅廷瑋表示，交通局責無旁貸，停車亂象歸根究底因車空間不足，另民眾不斷反映希望台鐵局規劃車站周邊土地建停車場等，至今仍不見動靜。

台中市政府交通局表示，台鐵針對高架化橋下空間，正辦理「台中鐵路高架道路下層空間多目標使用-停車場及商場標租案」規劃興闢26段停車場及商場，已提停車場設置圖說送市府交通局審查中，預計6月中旬可完成第一批審查作業。

台鐵局闢建26段停車場闢建完成後，約可提供2295格汽車停車格及1264格機車停車格，增加停車空間予民眾使用。

違停 台鐵 停車場

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