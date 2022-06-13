疫情嚴峻愛心不打烊 玄元帝爺功德會今送獎助學金到校

彰化縣COVID-19疫情處於高原期，不影響基層傳播愛心，彰化縣玄元帝爺功德會今起同步在溪湖區三鄉鎮發放國小貧困學童獎助學金，雖然學校暫停實體課程，但玄元帝爺功德會理事長何炳樺等人馬不停蹄跑遍19所國小，把209名小朋友每人2000元獎助學金交給校長代為轉發。

彰化縣溪湖鎮大竹里長、彰化縣村里長聯合服務總會會長何炳樺說，2020年9月接任彰化縣玄元帝爺功德會第四屆理事長，秉持落實帝爺慈善愛心的創會宗旨，獲功德會幹部支持與認同，62名顧問一人捐1萬元，對溪湖、埔心、埔鹽三鄉鎮的弱勢貧困國小學童發給獎助學金，去（2021）年第一次發放，迴響熱烈，今年繼續延續善心，不因疫情中斷。