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台中大安虹橋拆除民眾冒險涉溪 建設局長：新橋已發包
台中大安虹橋已拆除封閉，最近大安濱海樂園有沙雕音樂季活動，許多民眾無橋可走，冒險涉溪到對岸參加活動，附近居民不滿新橋遲未動工，台中市建設局長陳大田今天表示，新橋工程上月已發包，預計一年內完成。
附近居民表示，虹橋(海翁橋)封橋拆橋已歷兩任市長，至今無法建造完成，市府知道虹橋的重要性嗎？虹橋代表海岸線自行車步道媽祖園區南北園的連接居民遊客向方便性，何時完工？要求市府給在地居民一個答案。
建設局長陳大田今天表示，虹橋現已啟動拆除和串連大安媽祖園區計畫，今年5月工程發包，在地居民歡喜，預計一年內可改造完成，有人行和自行車穿越道；去年細部設計，橋構部分地方希望兼顧多功能，再加上去年全國性缺工缺料，預算再調整，目前預算到位後已發包。
大安濱海樂園虹橋有20多年歷史，因橋梁鏽蝕嚴重，市府封橋並拆除，中市議員李榮鴻日前在議會質詢指出，大安虹橋曾是台中海線地區重要的觀光景點，連結大安濱海樂園南北園區，封閉拆除後，有些民眾還冒險從北汕溪涉水而過，相當危險，要求市府盡快重建；建設局長陳大田表示，新橋預計7月開工，明年下半年完工。
建設局長陳大田表示，大安虹橋串連南北延伸工程經費因物價波動，影響招標，預算原本4000多萬元，因應市場物價波動，原物料上漲，經費增加近2000萬元。
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