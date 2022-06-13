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影／台中潭子和大雅雅潭路路平和人行道改善年底完工
台中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段的路平及人行道改善工程，今天舉辦開工典禮，預計今年10月底完工，工程也將遷移管線，讓天空纜線地下化，台中市長盧秀燕說，完工後天空更美，沒有像蜘蛛絲的懸掛電線。
市長盧秀燕表示，早期台中都市計畫中，人行環境通行規畫相關法規及意識較缺乏，多數人行環境未能妥善設置，台中市升格後，市府將人行道改善列為施政重點，在市府及各級民意代表努力爭取，尤其中央補助經費部分更在立委楊瓊瓔大力爭取經費下，此工程去年10月獲內政部營建署同意補助。
中市建設局長陳大田表示，台中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段到崇德路五段)路平及人行道改善工程」都是內政部營建署110年度「都市道路養護整建系統計畫」補助路段，要造人本友善無障礙環境，規畫串連樹穴成為連續綠帶供行道樹生長，透過雨水滲透降低逕流量，提升防洪效能且降低排水系統負擔。建立完善的行人交通路網。
建設局說明，此工程辦理雅潭路二、三段（自昌平路四段至崇德路五段）燙平，總長度約2120公尺，改善面積約4萬5900平方公尺，人行道改善路段為雅潭路三段（範圍自昌平路四段至高速公路），總長度約885公尺，將既有人行道寬度2.25公尺拓寬至3籹公尺；台電配合天空纜線下地部分，下地範圍自昌平路四段至崇德路五段，工程經費約為1億1295萬元，其中內政部營建署補助經費約9036萬元(80%)，地方自籌約2259萬元(20%)。
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