影／台中潭子和大雅雅潭路路平和人行道改善年底完工

台中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段的路平及人行道改善工程，今天舉辦開工典禮，預計今年10月底完工，工程也將遷移管線，讓天空纜線地下化，台中市長盧秀燕說，完工後天空更美，沒有像蜘蛛絲的懸掛電線。

市長盧秀燕表示，早期台中都市計畫中，人行環境通行規畫相關法規及意識較缺乏，多數人行環境未能妥善設置，台中市升格後，市府將人行道改善列為施政重點，在市府及各級民意代表努力爭取，尤其中央補助經費部分更在立委楊瓊瓔大力爭取經費下，此工程去年10月獲內政部營建署同意補助。

中市建設局長陳大田表示，台中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段到崇德路五段)路平及人行道改善工程」都是內政部營建署110年度「都市道路養護整建系統計畫」補助路段，要造人本友善無障礙環境，規畫串連樹穴成為連續綠帶供行道樹生長，透過雨水滲透降低逕流量，提升防洪效能且降低排水系統負擔。建立完善的行人交通路網。