疫情致捐款銳減 民代及企業募資助南台中家扶

台中市COVID-19疫情升溫，社福團體募款更加艱辛，南台中家扶急難救助專案需求目標至今只達一半，民進黨立委張廖萬堅與台中市議員林祈烽及企業今天共同募資新台幣10萬元救急。

南台中家扶中心主任王金敦表示，目前南台中家扶服務對象超過1110戶、1700名孩童，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，除造成家庭經濟收入受到影響外，親子長時間相處容易產生較多磨擦，夫妻關係也趨於緊張，當家長情緒瀕臨崩潰，不免口出惡言或拳腳相向，孩子成了無辜出氣筒。

林祈烽接受記者採訪時表示，家扶基金會設有「急難救助專案」，是當貧困及受虐家庭發生重大家庭變故，導致經濟陷入困境時的一種紓困緊急救助措施，急難救助專案需求目標為100萬元。

林祈烽指出，受疫情影響，民眾捐款減少，得知南台中家扶中心求助專案目標100萬元，至今只募到一半約50萬元，他和張廖萬堅即與偉鋼機械工程有限公司募資10萬元，捐助給南台中家扶中心。

張廖萬堅指出，南台中家扶中心目前服務的家庭戶數中不乏有確診家庭，家長的工作也因此被迫停擺、收入減少，孩子停課在家開銷又增加，希望藉由這次的捐助，邀請大眾一起捐款來贊助急難救助金。

南台中家扶中心表示，民眾的捐款除將用於關懷照顧原台中市8個行政區域986戶經濟貧困家庭、1608名兒童及少年之外，還有關懷陪伴西屯區、南屯區、北區與大肚區91戶家庭、111名受虐兒童及少年之用。詳細捐款資訊，民眾可到家扶基金會南台中家扶中心官網查看，持有信用卡即可線上完成捐款。