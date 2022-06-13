彰化柚子穀倉、土埆磚改造 荒地變亮點獲建築界奧斯卡

彰化香山社區與和美還社社區改善地方髒亂點，將長期閒置土地打造為亮點，吸引外地人參觀，帶動地方發展，也有青年投入地方創生，兩區域創新建築獲得有建築界奧斯卡之稱的「社區文化景觀營造類建築園冶獎」，打響地方知名度。

和美古稱「卡里善」，這幾年由在地製傘企業建置了卡里善之樹、彩虹傘巷後，帶進遊客，也在多方合作下打造社區深度體驗遊程，社區讓「卡里善」名號再受到注意，甚至有建商推出以「卡里善」為名的建案。

還社社區總幹事趙崇丞說，居民將原本荒廢20多年的雜貨店改造後有了新氣象，加上近6年來街區整體規劃，吸引許多外地遊客。

社區保存少見的土埆磚，鋪設草皮、種植桂花提升場域綠化效益，設置天幕帳與竹柵，打造野餐場域機能，改造後的土埆磚及圓拱型廊道，變身成為社區休息的好去處。

彰化市香山社區是柚子、咖啡產區，香山社區理事長許春郎說，2018年打造的柚香公園原本是經閒置超過10年的賭地，時常被棄置垃圾，與地主協調後他提供由社區改造管理。

社區周邊為農地環境，為讓居民有休憩空間，也解決用路人安全問題，公園設計將既有出水口與窪地則設置為荷花池，加上以在地香山柚產業為發想的柚子造型穀倉裝置藝術，景觀美感提升，許春郎強調，最重要的還是志工的用心維護，才能讓景點延續。