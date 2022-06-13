工藝種子教師研習暑假登場 後天起陸續開放報名

國立台灣工藝研究發展中心致力推動工藝進入校園，強化工藝與教育系統的連結，豐富文化體驗學習，將於暑期辦理工藝種子教師增能研習課程，有草木染、樹藝、線畫藝術及陶藝4類課程，後天起（15日）陸續開放線上報名，但名額有限。

工藝中心主任張仁吉指出，工藝源自於生活，為促進工藝融入教育現場，深化學子對台灣在地自然材料、人文內涵及手作體驗等多元學習，因此開課培育校園工藝種子教師，再由其返校發展教授工藝課程，向下扎根，進而育成工藝人才。

工藝中心表示，今年暑假開辦的工藝種子教師培育課程，包含「草木染」、「樹藝」、「線畫藝術」及「陶藝」4類課程，內容涵蓋天然工藝素材的認識、取材與處理，多元工藝技法及相關知識學習與實作，以及在地特色工藝文化產業發展脈絡等。

其中，「工藝共學手作坊」草木染、樹藝、線畫藝術等3項課程均在草屯「台灣工藝文化園區」辦理，「工藝聚落見學」陶藝課程則結合實作與場域見學，直接前進工藝製造現場「台灣最老蛇窯」之一的「集集添興窯陶藝村」進行。

工藝中心表示，工藝種子教師培育課程招生對象為中小學及高中教師，為維持實作教學品質及配合防疫規範，課程將採「小班制」教學，每班僅招收20人，並從後天（15日）下午1時起於「全國教師在職進修資訊網」陸續開放線上報名。