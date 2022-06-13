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影／台中BRT市府判賠 盧秀燕：前朝爭議我努力收拾好

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天主持潭子區與大雅區雅潭路路平與人行道改善工程開工典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持潭子區與大雅區雅潭路路平與人行道改善工程開工典禮。記者游振昇／攝影

台中快捷巴士（BRT）在前市長胡志強任內推動，2014年7月通車，2015年7月由剛上任的前市長林佳龍宣布廢止，衍生履約官司，其中，林同棪工程顧問公司因被解約向台中市府交通局求償，一審獲賠952多萬元。台中市長盧秀燕今天說，前朝爭議，她會努力收拾好。

台中市交通局長葉昭甫說，針對判決結果將與律師商討後再研議是否上訴。他表示，台中BRT還有機電標案與廠商仲裁中，因當年市府未付款，前廠商也提出訴訟；林同棪工程顧問公司表示，已知判決結果，會請律師評估後續動作。

台中市長盧秀燕今天主持潭子區及大雅區雅潭路二段、三段路平及人行道改善工程開工典禮時，被問到BRT案爭議看法，盧秀燕表示，此案前後爭議和訴訟時間已多年，這是前朝和前前朝爭議，她是這任市長，就要努力將前二任市長發生的爭議收拾好，讓爭議早日結束；她強調「我努力來收拾」。

台中市長 盧秀燕 BRT

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