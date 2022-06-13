影／台中BRT市府判賠 盧秀燕：前朝爭議我努力收拾好
台中快捷巴士（BRT）在前市長胡志強任內推動，2014年7月通車，2015年7月由剛上任的前市長林佳龍宣布廢止，衍生履約官司，其中，林同棪工程顧問公司因被解約向台中市府交通局求償，一審獲賠952多萬元。台中市長盧秀燕今天說，前朝爭議，她會努力收拾好。
台中市交通局長葉昭甫說，針對判決結果將與律師商討後再研議是否上訴。他表示，台中BRT還有機電標案與廠商仲裁中，因當年市府未付款，前廠商也提出訴訟；林同棪工程顧問公司表示，已知判決結果，會請律師評估後續動作。
台中市長盧秀燕今天主持潭子區及大雅區雅潭路二段、三段路平及人行道改善工程開工典禮時，被問到BRT案爭議看法，盧秀燕表示，此案前後爭議和訴訟時間已多年，這是前朝和前前朝爭議，她是這任市長，就要努力將前二任市長發生的爭議收拾好，讓爭議早日結束；她強調「我努力來收拾」。
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