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中市粗估「長新冠」約6萬人 15家醫院整合門診減後遺症

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
新冠肺炎確診者，其實解除隔離也可能產生後遺症。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎確診者，其實解除隔離也可能產生後遺症。圖／聯合報系資料照片

台中市議員陳文政於今年5月10日確診，已康復解隔3周，但他表示，康復後幾天開始走路會喘、反應速度、記憶力也變不好，出現了「長新冠」的症狀。台中確診數快逼近30萬人，未來長新冠治療需求將成重點，呼籲市府衛生局因應。

依照世衛組織預估，近兩成確診者會出現「長新冠（Long COVID）」症狀群，在發病後3個月內仍有疲勞、咳嗽等不適症狀。台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民預測，台灣將在7、8月湧現「長新冠」高峰期，屆時全國將有數十萬人需要持續接受治療。如依世衛估計，台中市確診約30萬人，6萬人可能出現「長新冠」

副市長黃國榮表示，因應部分確診者康復後可能出現後遺症，台中市有15家醫院開設染疫康復者整合門診，若確診者解隔離後6個月內有出現「長新冠」症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件就醫，照護身心。

陳文政表示，自己確診時幾乎沒有症狀，原以為會完全沒有後遺症，想不到解隔回到工作崗位後，發現走路會喘、記性不好、反應緩慢，家庭醫師建議透過運動的方式改善不適的情況。

陳文政說，不少人長新冠的症狀更明顯，甚至有人嚴重到影響工作。台中的確診人數逼近30萬人，未來長新冠的治療需求恐會大幅增加，以現有的15處門診數量，恐無法因應。

衛生局長曾梓展表示，因應台中疫情，目前中大型醫院首要工作還是以治療中重症患者為主，對於長新冠治療的部分，衛生局也相當重視，會視醫療量能協調各大醫院門診數量，來協助康復者度過後遺症的不適時期。

長新冠 衛生局

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