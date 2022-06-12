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奇！南投埔里土地公住涵管 背後原因惹心酸

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里台14線觀音3號隧道口旁「涵管土地公」，地方民眾雖覺得奇特，但也心酸祂遭丟棄落難於此。圖／讀者提供
南投埔里台14線觀音3號隧道口旁「涵管土地公」，地方民眾雖覺得奇特，但也心酸祂遭丟棄落難於此。圖／讀者提供

「涵管屋」近年在國內外旅宿蔚為風潮，南投埔里近期有民眾發現，台14線觀音3號隧道口旁的水泥涵管也有「土地公」入住，香爐、筊杯等一應俱全，成了奇特罕見的「涵管土地公」，但地方研判，祂應是遭丟棄才落難於此，惹人心酸。

埔里鎮代會副主席潘英輝指出，這陣子路過台14線中潭公路49.5K觀音3號隧道口的觀音步道時，意外發現堆置在路旁多年的紐澤西護欄被人移開，原本被遮擋住的廢棄水泥涵管不僅呈現在眾人眼前，裏頭竟然還被放了一尊土地公神像。

而這尊土地公神像外被罩上玻璃罩，涵管壁面倚著1支繫有紅繩的土地公柺，供奉香火的香爐、香座、筊杯、敬茶杯、水果盤、燒金桶及線香等祭祀用品一應俱全，足見該祂已被放置在該處一段時日，成了罕見又獨特的「涵管土地公廟」。

潘將「涵管土地公」照片PO網後引發民眾討論，有人打趣表示，土地公伯跟上時下國內外流行的入住「涵管屋」，但更多人認為，祂應是遭人丟棄，才會落難流落至此，丟棄者或有好心人幫忙放在涵管才不至於被雨淋，但仍為祂感到心酸。

潘英輝也說，亂丟神像相當不負責任，放在水泥涵管裡也難以遮風避雨，神明不僅住得不安寧，更怕戶外雜草叢生滿是蟲蟻，木造神像恐遭蟲蛀築巢，將協助也盼善心人士提供其他收容安置地點，並呼籲民眾勿任意棄置神像，製造環境問題。

土地公 埔里

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