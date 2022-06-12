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彰化「護水十年」黑泥季紀念活動 割稻起義開放報名

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
十年前溪州鄉農民反中科取水工程，農民阻擋在怪手前。資料照／記者林宛諭攝影
十年前溪州鄉農民反中科取水工程，農民阻擋在怪手前。資料照／記者林宛諭攝影

十年前彰化縣一群農民與在地民眾組成反中科搶水自救會，反對中科工業用水搶奪農業用水，護水成功，今年將在7月23、24日舉辦「護水十年，江湖稻義」黑泥季紀念活動，當年護水靈魂人物吳音寧說，希望集聚當年護水老農和沒聽過這段歷史的年輕人齊聚，讓守護田水的精神繼續傳承下去。

十年前為了反對中科工業用水搶農業用水的水圳施工，反中科搶水自救會成員吳音寧與溪州鄉農民們擋在挖土機前阻擋施工，農民後來還在莿仔埤圳前接力靜坐近百日，也有不少藝文界、青年學子與團體前往聲援，阻擋中科要從莿仔埤圳截取水源的引水工程，後來護水成功。

農民護水成功後，總統府資政、在地詩人吳晟與女兒吳音寧也協助推動在地農民轉型自然農法耕作，農民還組成「溪州尚水米」農產公司生產友善稻作。

「好快，護水已過十年了」吳音寧說，不過很多年輕人都不知這段農民護水的歷史，所以他們決定要辦「護水十年，江湖稻義」黑泥季活動，邀集當年護水的農民來說當年的護水故事給年輕人聽，也結合親近土地的黑泥季活動，讓大家可以玩泥巴、還有農村市集、音樂表演、護水文物展等。

「護水十年」黑泥季活動7月23、24日將在吳晟的樹園純園及周邊田區舉辦，開放民眾參加，而一百人的「 割稻起義」活動需事先報名，並招募活動志工，「莿仔埤圳文化協會」還規劃7月9日的親子共遊暖身小旅行，6月26日前享早鳥報名 9 折優惠，可洽詢「我愛溪州」臉書粉專https://www.facebook.com/love.hsichou，純園導航：https://bit.ly/3Hcr9Kh

十年前溪州鄉農民反中科取水工程，詩人吳晟、作家康原等人與數十位農民阻擋在怪手前。資料照／記者林宛諭攝影
十年前溪州鄉農民反中科取水工程，詩人吳晟、作家康原等人與數十位農民阻擋在怪手前。資料照／記者林宛諭攝影
十年前彰化縣一群農民反對中科工業用水搶奪農業用水，護水成功，今年將舉辦「護水十年，江湖稻義」黑泥季紀念活動。資料照／記者林宛諭攝影
十年前彰化縣一群農民反對中科工業用水搶奪農業用水，護水成功，今年將舉辦「護水十年，江湖稻義」黑泥季紀念活動。資料照／記者林宛諭攝影

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