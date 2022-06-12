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影／超殺地板動作！ 台灣街舞爭霸賽火熱開賽

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「TOP DUEL 2022頂尖對決台灣街舞爭霸賽」昨在台中火車站廣場平台火熱開賽，參賽者展現街舞Breaking、Fresstyle與各式地板動作，觀眾拍手叫好。圖／台中市運動局提供
「TOP DUEL 2022頂尖對決台灣街舞爭霸賽」昨在台中火車站廣場平台火熱開賽，參賽者展現街舞Breaking、Fresstyle與各式地板動作，觀眾拍手叫好。圖／台中市運動局提供

街舞已列為2024年巴黎奧運競選項目，昨由北屯區體育會所主辦「TOP DUEL 2022頂尖對決台灣街舞爭霸賽」，年輕參賽者在台中火車站廣場平台火熱開賽，兩方展現街舞Breaking、Fresstyle與各式地板動作，觀眾拍手叫好。

台中市運動局長李昱叡表示，台中是酷城市、街舞是酷運動，深受青年朋友及學生族群喜愛，街舞更已被列為2024年巴黎奧運競賽項目，市府與相關單位合作，大力推廣街舞運動與競賽，更盼培養選手進軍奧運。

運動局表示，台中市街舞運動盛行，已陸續舉辦HERO 4 WHO國際街舞大賽、台中盃街舞大賽、2020霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽等賽事，皆獲得廣大迴響，昨天活動同時宣布「台中市身心障礙體育總會街舞委員會」成立，讓更多國人關注身障街舞運動。

運動局指出，此次爭霸賽共分為五組，分別為「霹靂舞最強大學團體對抗賽」、「Breaking公開賽」、「Fresstyle公開賽」、限國中以下青少年參賽的「Breaking新人賽」及「Fresstyle個人新人賽」。

這次賽事選在台中火車站前廣場平台舉辦，結合一中商圈等景點，讓來自各地的選手、街舞愛好者及裁判們齊聚，除了藉由街舞運動交流，也帶動周邊住宿與餐飲等運動觀光效益。

「TOP DUEL 2022頂尖對決台灣街舞爭霸賽」昨在台中火車站廣場平台火熱開賽，青年學子開心參賽。圖／台中市運動局提供
「TOP DUEL 2022頂尖對決台灣街舞爭霸賽」昨在台中火車站廣場平台火熱開賽，青年學子開心參賽。圖／台中市運動局提供
「TOP DUEL 2022頂尖對決台灣街舞爭霸賽」昨在台中火車站廣場平台火熱開賽，參賽者展現街舞Breaking、Fresstyle與各式地板動作，觀眾拍手叫好。圖／台中市運動局提供
「TOP DUEL 2022頂尖對決台灣街舞爭霸賽」昨在台中火車站廣場平台火熱開賽，參賽者展現街舞Breaking、Fresstyle與各式地板動作，觀眾拍手叫好。圖／台中市運動局提供

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