影／城市路跑台中場 2000多人在清水高美濕地旁齊跑

台灣運動賽事協會主辦的2022 ZEPRO CITY RUN城市路跑台中場今天在高美濕地鳴笛起跑，2000多人齊跑，沿著知名景點高美濕地，邊跑邊欣賞美景。

台中市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場加油打氣，他感謝主辦單位歷年力推路跑、馬拉松等帶動城市運動風氣，促進市民身體健康。

李昱叡表示，台中氣候宜人，適合辦理路跑運動，108年起陸續辦理第12屆傑人盃全國公益路跑接力賽、國際奧林匹克路跑、羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、大腳丫盃馬拉松接力賽等路跑活動；他說依據教育部體育署調查，台中去年平均每3位市民就有1位有規律運動習慣，顯見台中市運動風氣持續蓬勃發展。

台灣運動賽事協會長余俊芳說，台中是座酷城市，運動局舉辦很多酷運動，為市民感到相當光榮，今天現場有2000多位跑友共襄盛舉，跑出活力與健康。

運動局指出，賽事分為路跑組10公里及健康組5公里，路線行經生態聖地高美濕地，擁有豐富的天然資源，溼地生態豐饒，沿途風光明媚，是一項結合自然與生態的路跑活動，適合跑友一起來體驗台中海線美景。