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今日「交通5空」南投縣 昔日水沙連鐵路系統竟曾冠全台

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鎮前廣成里長羅寅雄與文史工作者潘樵完成「水沙連鐵道尋訪」專書。圖／潘樵提供
南投埔里鎮前廣成里長羅寅雄與文史工作者潘樵完成「水沙連鐵道尋訪」專書。圖／潘樵提供

南投埔里早期曾擁鐵路系統，且是相當難得且罕見的「三鐵共存」，但因水患毀損、公路系統漸完善未再復建，而走入歷史漸遭淡忘，前廣成里長羅寅雄與文史工作者潘樵合作田野調查，完成「水沙連鐵道尋訪」專書，盼留存在地鐵道文化。

南投縣因四面環山無碼頭，又沒機場，也無捷運、高鐵，鐵路則僅有支線，大眾公共運輸系統極其不發達，令人詬病，也因為沒有海運、空運、捷運、高鐵，鐵路支線沒實際載客效能，常被民代質詢，戲稱南投縣為「交通5空」的觀光首都。

但潘樵指出，水沙連地區早在日治時期就有鐵路系統，其中集集線鐵道曾延伸至埔里，且是「三鐵共存」型態，其中「輕便車道」載運甘蔗、「火車道」兼營載客和運貨，「電車道」則是為日月潭水力發電工程而闢建，當時整個水沙連地區的鐵道長度、密度及運輸量甚至居台灣之冠，實在相當難得且罕見。

而埔里鎮當時的鐵路系統發達，也帶動早期地方產業發展，未料後因87水災受創，加上現代化公路系統趨於完善，而未修復，更因區域內鐵道陸續遭拆除消失，不僅走入歷史，甚至被淡忘，不知道當地過去曾鐵軌密布，還有火車行駛。

前廣成里長羅寅雄世居埔里，曾經歷搭火車通勤上學，熟知且懷念當地鐵道歷史，去年因疫宅在家，便親手繪製埔里鐵道地圖，為真實還原過往鐵路軌跡，還騎機車去測量每一段鐵道的長度，盼在地鐵道文化留下記錄，並將相關資料交給潘樵。

潘樵表示，歷經年餘時間調查探尋，今年完成「水沙連鐵道尋訪」專書，預計10月出版，內容收錄30多篇鐵道歷史及照片，包括發現暨大起前也曾有輕便車鐵道出入，盼留存並繼續發掘在地珍貴的鐵道文史，也讓僅存的遺跡能被妥善保護。

南投縣埔里鎮麒麟里過去曾經是電車的終點站。圖／潘樵提供
南投縣埔里鎮麒麟里過去曾經是電車的終點站。圖／潘樵提供
當年的87水災將南投埔里眉溪上方的火車鐵道沖毀。圖／潘樵提供
當年的87水災將南投埔里眉溪上方的火車鐵道沖毀。圖／潘樵提供
南投埔里鎮前廣成里長羅寅雄透過回憶，親手繪製埔里地區的鐵道地圖。圖／潘樵提供
南投埔里鎮前廣成里長羅寅雄透過回憶，親手繪製埔里地區的鐵道地圖。圖／潘樵提供
過去位於南投縣埔里與魚池之間的姊妹橋曾有輕便車鐵道經過。圖／潘樵提供
過去位於南投縣埔里與魚池之間的姊妹橋曾有輕便車鐵道經過。圖／潘樵提供
過去在埔里糖廠對面的會社店仔門口，曾經有「小心火車」的警示牌。圖／潘樵提供
過去在埔里糖廠對面的會社店仔門口，曾經有「小心火車」的警示牌。圖／潘樵提供

鐵道 埔里 南投

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