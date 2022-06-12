今日「交通5空」南投縣 昔日水沙連鐵路系統竟曾冠全台

南投埔里早期曾擁鐵路系統，且是相當難得且罕見的「三鐵共存」，但因水患毀損、公路系統漸完善未再復建，而走入歷史漸遭淡忘，前廣成里長羅寅雄與文史工作者潘樵合作田野調查，完成「水沙連鐵道尋訪」專書，盼留存在地鐵道文化。

南投縣因四面環山無碼頭，又沒機場，也無捷運、高鐵，鐵路則僅有支線，大眾公共運輸系統極其不發達，令人詬病，也因為沒有海運、空運、捷運、高鐵，鐵路支線沒實際載客效能，常被民代質詢，戲稱南投縣為「交通5空」的觀光首都。

但潘樵指出，水沙連地區早在日治時期就有鐵路系統，其中集集線鐵道曾延伸至埔里，且是「三鐵共存」型態，其中「輕便車道」載運甘蔗、「火車道」兼營載客和運貨，「電車道」則是為日月潭水力發電工程而闢建，當時整個水沙連地區的鐵道長度、密度及運輸量甚至居台灣之冠，實在相當難得且罕見。

而埔里鎮當時的鐵路系統發達，也帶動早期地方產業發展，未料後因87水災受創，加上現代化公路系統趨於完善，而未修復，更因區域內鐵道陸續遭拆除消失，不僅走入歷史，甚至被淡忘，不知道當地過去曾鐵軌密布，還有火車行駛。

前廣成里長羅寅雄世居埔里，曾經歷搭火車通勤上學，熟知且懷念當地鐵道歷史，去年因疫宅在家，便親手繪製埔里鐵道地圖，為真實還原過往鐵路軌跡，還騎機車去測量每一段鐵道的長度，盼在地鐵道文化留下記錄，並將相關資料交給潘樵。