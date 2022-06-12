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「豬事圓滿」發生工安 中市民代成立專案小組監督施工

聯合報／ 記者林佩均黃寅／台中即時報導
台中肉品市場轉型「豬事圓滿文化園區」，5月21日發生工人遭電昏工安意外。圖／報系資料照
台中肉品市場轉型「豬事圓滿文化園區」，5月21日發生工人遭電昏工安意外。圖／報系資料照

台中北區肉品市場經市府轉型闢建「豬事圓滿文化園區」，上月發生工人觸電工安意外。民代痛批，開工1個月就發生工安意外，市府螺絲鬆了，臨時動議提案「調查台中市公共工程『豬事圓滿』施工情況專案小組」通過。勞工局長張大春強調，公共工程都嚴格要求承包商依規施工，市府定期檢查，安全第一。

位於台中市北區、北屯區交界的台中市肉品市場，即俗稱屠宰場，附近居民抱怨噪音、臭味擾人，是典型的「鄰避設施」；前市長林佳龍曾提遷址烏日區遭抗議作罷，台中市長盧秀燕上任改闢為「豬事圓滿文化園區」，讓「鄰避」成為「鄰聚」場地。

4月22日，豬事圓滿文化園區動土，上月21日發生工人埋設管線遭220伏特高壓電擊，送醫救治的工安意外。

勞工局長張大春說，當天埋設管線遭220伏特高壓電擊的鞏姓工人，本身也是工程小包商，經過救治已恢復健康並工作。對於負責工程的麗耀營造公司，勞工局以該公司施工前未能事先試挖探測，並斷水斷電，處3萬元罰鍰。

民進黨市議員江肇國批市府「螺絲鬆了」；市議員賴佳微質疑，市府趕工，未顧公安，她到現場查看，很多圍欄沒有圍妥，部分工地沒區隔，出入口更無人管理，也未見市府人員到場調查。

賴佳微指出，台中市近3年的重大職災高達58件，她與江肇國、張家銨與蔡耀頡提案，成立「調查台中市公共工程『豬事圓滿』之施工情況、品質管理、勞工安全衛生、公共環境與安全等事宜專案小組」，議會通過。

對於議員成立專案小組監督豬事圓滿工程，張大春沒有意見，但表示對於公共工程，市府都會嚴格要求承包商必須依依職業安全衛生法規定施工，並定期檢查。

台中市長 工安 張大春

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