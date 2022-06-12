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豐原轉運中心暑假啟用 超過千格汽、機車位供停放

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「豐原轉運中心」預計今年暑假啟用，提供296席汽車、849席機車停車空間，啟用後超過千格停車空間對外開放，紓解豐原火車站周邊停車狀況。圖／台中市交通局提供
「豐原轉運中心」預計今年暑假啟用，提供296席汽車、849席機車停車空間，啟用後超過千格停車空間對外開放，紓解豐原火車站周邊停車狀況。圖／台中市交通局提供

台中市政府日前完成「豐原轉運中心營運移轉(OT)」綜合評審，經評定由大車河有限公司為最優申請人，交通局葉昭甫指出，預計今年暑假啟用，提供296席汽車、849席機車停車空間，啟用後超過千格停車空間對外開放，紓解豐原火車站周邊停車狀況。

葉昭甫說明，目前得標營運者大車河有限公司仍在施工裝修，預期暑假期間可對外啟用，確切日期交通局與營運商密切討論。

「豐原轉運中心」地理位置緊鄰台鐵豐原車站東側，為地下2層、地上5層的多功能建築，具備客運轉運、停車及商場空間。轉運中心設置296席汽車及849席機車付費停車空間，無論是自行開車或公共運輸轉乘，都相當便利。

豐原在地林小姐表示，經常帶孩子搭乘火車，以往都要提早出發，沿途找車位，未來轉運中心提供千格車位，汽車近300格，對有孩子的家庭相當便利，希望早日啟用。

經統計，台鐵豐原車站每日平均進出站人次約1.4萬人。葉昭甫說，此案最優申請人大車河有限公司創意發想，規劃1樓為小商店及假日市集，讓遊客在停車或候車空檔可以走走逛逛，聚集人潮。

2樓商場空間與餐飲集團聯合打造主題餐飲空間，提供多種價位美食供民眾選擇；停車場則導入智慧服務，如自動扣款、尋車系統、QRcode付款等。

交通局指出，豐原轉運中心設有7席客運月台(含2席儲車使用)，不僅有國道客運往來豐原至台北，未來也將引進至少25條市區客運路線進站；並設置計程車招呼站、iBike租賃站等交通設施，讓民眾交通銜接更方便。

台鐵 國道客運 計程車

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