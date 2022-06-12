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霧峰百年宮廟藝文饗宴 盧秀燕宣布行政中心今年動工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨晚表示，霧峰區行政中心暨區公所預算將耗資5億多元，目前已籌備完成，預計今年將動工。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨晚表示，霧峰區行政中心暨區公所預算將耗資5億多元，目前已籌備完成，預計今年將動工。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕昨晚表示，霧峰區行政中心暨區公所預算將耗資5億多元，目前已籌備完成，預計今年將動工，希望給霧峰鄉親們帶來更便民的服務。

她是在昨晚由政府文化局和霧峰區公所共同主辦的「2022阿罩霧百年宮廟-藝文饗宴」上做以上宣布。盧秀燕說，她從政首次當選民代就是擔任省議員，對霧峰懷有特殊情感，希望霧峰新的行政中心和區公所興建完成後，能帶給民眾更多便利。

阿罩霧百年宮廟-藝文饗宴昨晚在南天宮前廣場舉行，邀請明華園演日字戲劇團演出。盧秀燕感謝明華園及南天宮推廣傳統藝術，傳承在地宗教文化，讓市民看見歌仔戲優美多樣的新面貌。

民政局長吳世瑋說，南天宮有150多年的歷史，是台中重要廟宇，也是霧峰在地信仰中心，不僅凝聚在地居民情感及向心力，同時也提供民間傳統工藝、表演藝術和常民文化生活的最佳舞台，感謝南天宮支持，讓大家有機會觀賞難得的藝文饗宴。

文化局長陳佳君指出，廟埕是常民文化的一環，也是居民聯繫情感的重要地方，此次特別邀請明華園日字戲劇團至南天宮開演，讓傳統廟宇文化融合表演藝術，藉此增進市民對傳統藝術和信仰文化的認識和興趣，並提供市民就近欣賞優質表演節目的場地。

霧峰區長陳宗祈表示，南天宮供奉的阿罩霧媽祖、順風耳神像、千里眼神像及玄天上帝神像為市定公告指定古物的珍貴文化資產，盼藉此次活動推廣在地宗教文化特色，並讓民眾重溫早年在廟埕觀看歌仔戲的熱鬧景象，帶動傳統藝術產業發展，並提升市民的生活文化品質。

前立委顏寬恒、南天宮董事長李百倉、市議員李天生、蘇柏興、林碧秀等人昨亦參加活動。

台中市政府文化局和霧峰區公所昨晚共同主辦「2022阿罩霧百年宮廟-藝文饗宴」。圖／台中市政府提供
台中市政府文化局和霧峰區公所昨晚共同主辦「2022阿罩霧百年宮廟-藝文饗宴」。圖／台中市政府提供

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