36萬做3景點物超所值 建築園冶獎大村平和社區中選

去年8月豪大雨沖倒彰化縣大村鄉「磚情工坊」木棚架，社區發展協會申請水保南投分局36萬元整修，不但修好木棚架，又買土方填漥地，開發老人共餐菜園，土方篩出大小石塊經志工彩繪鋪成「彩（踩）石趣」，物超所值的田園造景和功能，獲2022年彰化縣社區文化景觀營造類建築園冶獎。

大村鄉平和社區居民由下而上，過去20年打造夕照平台、紅磚綠廊、盧家生態公園、花樹銀行、磚情工坊、雙心池塘，其中雙水池塘成為打卡熱門景點，許多情侶結伴前往拍照留念。去年8月豪大雨沖倒磚情工坊的木棚架，社區發展協會擬訂磚情工坊綠美化暨修繕計畫，獲水保局南投分局補助。

社區發展協會發動100多名社區志工修棚架的同時，重新規畫使用磚情工坊旁邊窪地，買土方填平，沒想到土方很多大小石頭，志工一一篩出和清洗，集思廣益想出「成物不廢」，彩繪石頭抱到磚情工坊的對面空地鋪成彩石趣步道，襯托磚情工坊的古樸。

平和社區有多座精緻砌磚作品，排列在磚情工坊和土坊外的入口道路旁，都出自榮譽理事長郭加圖的用心安排。今天他表示，花壇鄉和大村鄉的磚窯廠家數全縣一數二，到現在剩下兩家，兩鄉各一家，因此他以「紅磚藝術入村」入選農村再生計畫，又邀請全國高中職藝術砌磚比賽的冠軍選手到平和社區留下作品，選手都很樂意，成為平和社區珍貴文化資產。

去年提報修繕計畫延續紅磚藝術入村為社造概念，整修損壞的石墩，並讓飄蟲、飛鳥、燕子等紅磚藝術「磚美您的眼前」。郭加圖說，社區填土開發菜園種菜免費供應社區長者共餐菜餚，也種花、種果樹，營造「三園及第」，長者吃社區志工自種的蔬菜、水果，早晚賞花，到綠廊乘涼，去平台看夕陽，增加生活樂趣。

社區志工黃燕帶領志工整理菜園、花園；她表示，平和社區從清潔環境做起，磚情工坊入口意象是兩把掃把，代表「人和」，人和事就和，也會天和，社區發展一定蒸蒸日上，志工攜老扶幼做得歡喜，平和氣氛感染訪客，因此建築園冶獎評審今（2022）年5月24日蒞臨「現地評審」決賽，6月1日通知平和社區得獎。