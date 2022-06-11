36萬做3景點物超所值 建築園冶獎大村平和社區中選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉平和社區志工花費近3個月彩繪填土篩起的石塊，鋪成彩石趣步道。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉平和社區志工花費近3個月彩繪填土篩起的石塊，鋪成彩石趣步道。記者簡慧珍／攝影

去年8月豪大雨沖倒彰化縣大村鄉「磚情工坊」木棚架，社區發展協會申請水保南投分局36萬元整修，不但修好木棚架，又買土方填漥地，開發老人共餐菜園，土方篩出大小石塊經志工彩繪鋪成「彩（踩）石趣」，物超所值的田園造景和功能，獲2022年彰化縣社區文化景觀營造類建築園冶獎。

大村鄉平和社區居民由下而上，過去20年打造夕照平台、紅磚綠廊、盧家生態公園、花樹銀行、磚情工坊、雙心池塘，其中雙水池塘成為打卡熱門景點，許多情侶結伴前往拍照留念。去年8月豪大雨沖倒磚情工坊的木棚架，社區發展協會擬訂磚情工坊綠美化暨修繕計畫，獲水保局南投分局補助。

社區發展協會發動100多名社區志工修棚架的同時，重新規畫使用磚情工坊旁邊窪地，買土方填平，沒想到土方很多大小石頭，志工一一篩出和清洗，集思廣益想出「成物不廢」，彩繪石頭抱到磚情工坊的對面空地鋪成彩石趣步道，襯托磚情工坊的古樸。

平和社區有多座精緻砌磚作品，排列在磚情工坊和土坊外的入口道路旁，都出自榮譽理事長郭加圖的用心安排。今天他表示，花壇鄉和大村鄉的磚窯廠家數全縣一數二，到現在剩下兩家，兩鄉各一家，因此他以「紅磚藝術入村」入選農村再生計畫，又邀請全國高中職藝術砌磚比賽的冠軍選手到平和社區留下作品，選手都很樂意，成為平和社區珍貴文化資產。

去年提報修繕計畫延續紅磚藝術入村為社造概念，整修損壞的石墩，並讓飄蟲、飛鳥、燕子等紅磚藝術「磚美您的眼前」。郭加圖說，社區填土開發菜園種菜免費供應社區長者共餐菜餚，也種花、種果樹，營造「三園及第」，長者吃社區志工自種的蔬菜、水果，早晚賞花，到綠廊乘涼，去平台看夕陽，增加生活樂趣。

社區志工黃燕帶領志工整理菜園、花園；她表示，平和社區從清潔環境做起，磚情工坊入口意象是兩把掃把，代表「人和」，人和事就和，也會天和，社區發展一定蒸蒸日上，志工攜老扶幼做得歡喜，平和氣氛感染訪客，因此建築園冶獎評審今（2022）年5月24日蒞臨「現地評審」決賽，6月1日通知平和社區得獎。

彰化縣今年有8個社區得到社團法人高雄市建築經營協會建築園冶獎，社區文化景觀營造類占5個，兩個在南彰化，大村鄉平和社區是唯一獲水保局南投分局補助得獎的單位。

彰化縣大村鄉平和社區得到全國高中職藝術砌磚比賽冠軍選手贈送砌磚作品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉平和社區得到全國高中職藝術砌磚比賽冠軍選手贈送砌磚作品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉平和社區志工黃燕是台灣農村再生計畫宣導手冊的封面女主角。記者簡慧珍／攝影
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建築 南投

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