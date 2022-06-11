防疫飲用九大符咒保平安？彰化縣衛生局：搞笑不違法

即時通訊平台和網路流傳一則短動漫，彰化縣某宮廟法師每天卯時所寫的新鮮符咒，經過奈米技術研磨即時包裝，並添加九大符咒研磨的粉末，可吃得健康又得到神明保佑，但片尾旁白說「服用過量可能會看到亡靈」；彰化縣衛生局今認定是搞笑影片，不違法。

這則動漫結合防疫、九天玄女、宮廟信眾減少等時事，頗富趣味，在即時通訊平台和網路流傳，有些網友擔心轉傳違法，提醒看看就好，別再傳出去。彰化縣政府民政處處長賴致富表示，經查影片中宮廟並非位於彰化縣，台中市、南投縣都有同名宮廟，分別主祀天上聖母、三山國王，宮廟是否真有法師畫符咒，因不屬彰化縣管轄，民政處無權調查。

這部影片內容說到，防疫期間在家可不可以吃得健康又有保佑，某生醫公司自法國引進奈米研磨技術機器，某宮廟法師每天卯時所寫的新鮮符咒，作法請「吾皇九天玄女娘娘太上老君」賜神力，直送生技工廠焚燒研磨成粉末，「確保符頭到符膽每一吋法力不流失」，另添加長高、防小心、收驚、求事業、求婚姻等九大符咒的粉末。

影片中介绍符咒粉末飲用方法，訂購「漢方草本符咒」粉末贈送宮廟敬神聯名杯一個，打電話送到家，影片最後的旁白說「飲用過量可能會看到亡靈」，很有推翻先前模仿電視購物行銷手法的意味。

彰化縣衛生局表示，已看過影片內容，認定是具備科技能力的網友自製短影音搏君一笑，反諷民眾迷信，所以不構成違反醫療相關法規，網友看看就好，不必當真打電話詢問。