疫情高原期 台中將啟動第2輪長照機構篩檢

中央社／ 台中11日電

台中市政府今天表示，已完成市內170家長照與兒少等機構COVID-19篩檢，發現陽性病例633人，考量可能有潛伏期，13日起將安排第2輪篩檢，守護住民與工作人員健康。

中市府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心線上防疫記者會，台中市長盧秀燕在會中表示，台中市新增1萬1341例本土確診個案。

盧秀燕指出，市府6日起推出「醫」起守護計畫，針對全台中老人福利機構、身障安置機構、兒少安置機構及一般護理之家、精神照護等，共170家機構的工作人員與住民，進行大規模篩檢計畫。

盧秀燕說，完成首輪篩檢後，考量COVID-19潛伏期，且中南部仍在疫情高原期，市府將於13日展開長照機構第2輪篩檢計畫，感謝醫護人員與機構配合，守護住民與工作人員健康。

至於兒童校園疫苗施打部分，盧秀燕指出，自5月27日至今，幼兒園與國小共施打4萬9845劑輝瑞兒童疫苗，她感謝校方與各醫療院所的全力協助，若孩子沒有打到疫苗，家長也不用擔心，各醫療院所未來仍會繼續開放預約施打。

盧秀燕說明，截至目前，台中市兒童疫苗共施打14萬9242人，疫苗涵蓋率76.9%；另外，國、高中生第3劑輝瑞疫苗已施打6萬5708人。

衛生局說明，長照機構「醫」起守護方案於6月6日開跑，截至今天下午共篩檢1萬1517人，發現陽性病例633人（個案536人、工作人員97人），其中符合抗病毒用藥條件人數共513人，用藥人數504人，用藥比率達98.1%。

衛生局表示，預計自13日至19日安排第2輪篩檢，篩檢方式及家數與第1輪相同，希望透過2輪全面性快篩，提早發現長照機構內潛在陽性個案。

疫苗 盧秀燕 台中市長

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