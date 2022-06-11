海蟾蜍入侵！政府納管要求飼主登記 雲縣：定期查核

去年11月，南投草屯被發現有外來種生物海蟾蜍的蹤跡，其屬世界百大入侵種，侵略性強，農委會4月公告要求已飼養者，須在本月14日前向所在地縣市政府登記，雲林縣政府農業處表示，目前無人登記，提醒如是飼主或持有者，務必在時間內辦理，違者處1萬元至5萬元罰鍰。

海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，體型比本土蛙還大，壽命長，適應力及繁殖力強，特性偏兇悍，會吃體型小的蛙類或蜥蜴，貓頭鷹是牠的掠食者，不過因其身上有毒腺，捕食牠後會中毒死亡，威脅生態及人畜安全不少。

縣長張麗善指出，海蟾蜍先前在國內並未發現有野外個體，疑因被棄養或逃逸，在南投草屯被發現有野外族群，據了解已有超過1600隻，政府努力移除，也讓周邊縣市無不提高警覺。

張麗善表示，農委會已將海蟾蜍公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」並納管，盼從源頭管理，防止飼養的海蟾蜍進入我生態環境，增加野外移除難度。

農業處副處長蔡耿宇說，經4月15日公告生效後，海蟾蜍持有者須在6月14日前，攜帶相關申請書表，及飼主身分證明文件、可供辨識的動物照片等相關證明文件，送至飼養所在地縣市政府登記，才可繼續飼養或持有，縣府會藉登記管理，每年定期查核納管的生物。

蔡耿宇強調，飼養或持有者不可以私下繁殖或販售，而自身無法繼續飼養者，可在登記期限內，將海蟾蜍送到縣府農業處，不可隨便放生或丟棄在野外，才能維護台灣生態環境；如果未在期限內登記者，將依野生動物保育法處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

農業處表示，海蟾蜍登記申請書可至雲林縣政府農業處「縣府公告」中下載，持有者務必在時間完成登記，或繳交無法繼續飼養的個體，有相關疑問請向縣府農業處森林保育科05-5522515洽詢。