彰化中小企業急徵才 縣府量販店設快閃就服台

彰化中小企業求才若渴，縣府勞工處今天到彰化市家樂福加開「快閃就服台」，提供工作諮詢，現場還有宜新丶金豐二家公司可立即面試，年輕民眾現場詢問最多的還是薪資，也有中高齡求職者諮詢照服員相關工作機會。

縣府勞工處代理處長何俊昇說，今年雖然疫情仍未趨緩，但在幾場大型就博會中，仍可感受到企業徵才的迫切需求， 縣府先前曾在火車站設置快閃服務台，希望吸引民眾返鄉工作，今天首度在量販店針對聚餐採購的民眾，希望以貼近縣民生活方式提供就業服務，現場提供上百職缺及就業小學堂的勞動法令有獎徵答。