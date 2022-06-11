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彰化中小企業急徵才 縣府量販店設快閃就服台
彰化中小企業求才若渴，縣府勞工處今天到彰化市家樂福加開「快閃就服台」，提供工作諮詢，現場還有宜新丶金豐二家公司可立即面試，年輕民眾現場詢問最多的還是薪資，也有中高齡求職者諮詢照服員相關工作機會。
縣府勞工處代理處長何俊昇說，今年雖然疫情仍未趨緩，但在幾場大型就博會中，仍可感受到企業徵才的迫切需求， 縣府先前曾在火車站設置快閃服務台，希望吸引民眾返鄉工作，今天首度在量販店針對聚餐採購的民眾，希望以貼近縣民生活方式提供就業服務，現場提供上百職缺及就業小學堂的勞動法令有獎徵答。
何俊昇表示，宜新丶金豐兩家公司因職缺多，薪資都有2萬7千元以上，公司福利制度相對完善，今天安排在現場直接與有興趣的民眾面試，前來諮詢的人不少，本月17日還會到家樂福快閃，18日則到員林大潤發，盼接觸到有別以往的族群提供服務。
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