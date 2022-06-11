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鹿谷凍頂烏龍茶展售 DNA和微量元素為好茶把關
南投縣鹿谷鄉農會今天舉辦春季凍頂烏龍茶展售會，南投縣長林明溱表揚特等獎得主邱蘇素雲、以及頭等獎至頭等拾等獎項。林明溱說，鹿谷茶農用心精進製茶技術，凍頂烏龍茶品質更勝往年，他呼籲消費者透過農會電商宅配選購，多喝南投好茶保健康。
茶葉改良場長蘇宗振說，茶改場為杜絕外來茶混充，以DNA鑑別技術鑑別國產茶及非國產茶，又與農糧署合作，以元素分析新技術，從土壤及水質中特定的微量元素來做為原產地鑑別指標，明確區隔茶產地，確保國產茶品質。
蘇宗振說，今年春茶品質是近五年來最好，特等茶外觀圓整，茶湯水色金黃明亮喉韻佳，頭等茶外觀形狀與色澤、茶湯水色、發酵與培火程度掌握精準，入口唇齒留香。
受疫情影響，鹿谷春茶展售會人潮減少，立委許淑華、縣議員黃東灝、吳瑞芳、蔡孟額、游顥、鹿谷鄉長邱如平等都到場為茶農加油打氣。鹿谷農會理事長陳文益說，今年春茶品質佳，許多老顧客早就透過電話預購，為農民帶來不錯的收益。
林明溱也鼓勵消費者透過電商或電話訂購，由茶農配合宅配到府，專家證實喝茶有益健康，疫情期間大家多喝南投好茶，為健康加分。南投世界茶業博覽會今年會如期舉辦，縣府已準備好千萬元經費舉辦，往年農委會補助茶博300萬至700餘萬元不等，將視最後核定數額挹注茶博會，打造優質展售空間。
許淑華說，鹿谷農會茶葉評鑑嚴謹，深獲消費者信賴，近年來與茶改場合作，杜絕外來茶魚目混珠的行徑，讓消費者更有保障，茶博會是南投產業盛會，她會協助爭取經費，讓農民增加收益，帶動經濟發展。
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