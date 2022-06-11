台中為護樹社宅「換地方」荔枝老樹公園今完工喜迎客

台中市北屯區荔枝老樹公園完工祈福典禮今登場，台中市長盧秀燕說，此地為「北屯小綠肺」有51棵珍貴老欉荔枝樹，原本因規畫蓋社宅面臨移植命運，經居民、公民團體搶救，她上任後採取「兩全其美」方法，社宅換址西屯持續推動，不僅保留逾半世紀的老樹，化身成為居民遊憩的生態公園。

北屯區居民今天喜迎荔枝老樹公園完工，從北屯路走進公園，除了水泥步道，盡量保留綠地，現場還有一處以荔枝樹枝編成的入口意象，還有附近居民在區學習花園新栽的香草植物，老欉荔枝樹區自然落果，吸引民眾揀拾。

盧秀燕說，她以回娘家心情，和居民一起來喜迎公園落成，當初她在北屯任立委時，當地發展很快，缺乏綠地，尤其北屯三光里北屯路旁約半公頃「北屯小肺」，有80棵珍貴老欉荔枝因規畫蓋社宅面臨移植命運，引發居民、公民團體反彈，發起搶救行動，認為社宅到處都可以蓋，但公園綠地難覓，爭取保留蓋公園。

盧秀燕指出，她上任後，採取「兩全其美」方法，將原規畫的社宅換址到當時沒有社宅的西屯區，現址由地政局向中央爭取用地，由市府闢建為「荔枝老樹公園」，社宅也換址西屯國安段持續推動，易地興建的社宅基地更大、戶數更多，這是她最滿意的市政建設之一。

建設局長陳大田說，荔枝老樹公園透過「低強度、低衝擊」的綠美化手法，保留原本自然生態，包括老欉荔枝群及其他樹木，冷卻池遺跡也化身為雜草生態演替空間，搭配解說設施，讓民眾可就近了解在地豐富的生態。