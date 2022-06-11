東大溪上百魚群翻肚傳惡臭 民代諷：集體憂鬱鬧自殺？
台中市東大溪流經東海大學、台中工業區與逢甲夜市，經整治後乾淨宜人。連日梅雨季，民代發現東大溪魚群莫名暴斃、散發惡臭，淺水區有油漬漂浮，造成溪水生態失衡。環保局長陳宏益說，已掌握可疑位置並裝設相關監控儀器，呼籲不肖業者勿偷排汙水，最高可處2000萬元。
台中市議員楊正中接獲協和里長陳靖益陳情，昨天東大溪百條魚群集體翻肚，惡臭難聞，楊說，上月15日東大溪下游魚群暴斃屍滿河川，時隔不到一個月又發生，「難道魚群會集體憂鬱，鬧自殺嗎？」
協和里長陳靖益說，魚群暴斃絕非偶然，上月已請環保局監測水質，近日梅雨季強降雨，昨天就發生魚群暴斃，希望環保局找出真正原因，別讓魚群暴斃事件一再發生，破壞生態平衡。
西屯區市議員參選人楊大鋐表示，昨天下午與環保局人員進行會勘，在淺水區域明顯看見油漬漂浮，懷疑生活廢水直接排入東大溪，請環保局一併查明。
環保局長陳宏益指出，經地方人士觀察建議，鎖定東大溪位於安和路下游與筏子溪附近，有一支排水管線，環保局已架設相關監控設備，呼籲不肖業者不要偷排汙水，依水汙法可處6萬到2000萬元。
昨天環保局清潔人員沿東大溪上、下游約200公尺，清除500至700條魚屍，並採檢樣本水質帶回檢測，釐清有無有害物質。
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