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彰化走過重金屬水污黑歷史 16座全自動水質監測站監管
彰化10年多前東西二、三圳灌溉系統水質不佳也降低農地污染負荷，經過檢警環重兵抓盜排，從水汙染點源稽查，擴大區域性重金屬排放管制逐漸改善轄內水質，近年汰換老舊監測系統更新設備，目前已累計建置16座全自動水質監測站奏效，彰化榮獲環保署110年度水污染防治評核優等。
彰化縣環保局指出，針對北彰化重金屬廢水管控利用大數據分析達到事半功倍，再搭配水盒子針對可疑污染熱點加強監管，有效取締多家不法事業，東西二、三圳灌溉渠道水質重金屬檢測已連續4年全數符合灌溉用水水質標準，轄內15條經行政院農委會列管的高重金屬污染潛勢圳路也全數解列，擺脫彰化縣重金屬廢水污染的污名。
彰化縣畜牧業全縣飼養近76萬頭豬及3萬頭牛，每天產生將近1萬5000公噸廢水，產生廢水也造成居民長期不滿、抗議，面對沉重水環境負荷，彰化縣推動循環經濟再利用，將畜牧糞尿資源化為田間肥分。
環保局指出，累計至去年底，全縣已有275家畜牧業加入畜牧糞尿資源化的行列，資源化核准澆灌量達每年62萬3637噸，針對畜牧業惡意裝設不法偷排設備，藉由檢警環調聯合查緝環保犯罪平台，系統性盤點及深度查核取締相關設備商及畜牧業者，一舉斬斷系統性犯罪根源。
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