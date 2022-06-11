彰化走過重金屬水污黑歷史 16座全自動水質監測站監管

彰化10年多前東西二、三圳灌溉系統水質不佳也降低農地污染負荷，經過檢警環重兵抓盜排，從水汙染點源稽查，擴大區域性重金屬排放管制逐漸改善轄內水質，近年汰換老舊監測系統更新設備，目前已累計建置16座全自動水質監測站奏效，彰化榮獲環保署110年度水污染防治評核優等。

彰化縣環保局指出，針對北彰化重金屬廢水管控利用大數據分析達到事半功倍，再搭配水盒子針對可疑污染熱點加強監管，有效取締多家不法事業，東西二、三圳灌溉渠道水質重金屬檢測已連續4年全數符合灌溉用水水質標準，轄內15條經行政院農委會列管的高重金屬污染潛勢圳路也全數解列，擺脫彰化縣重金屬廢水污染的污名。

彰化縣畜牧業全縣飼養近76萬頭豬及3萬頭牛，每天產生將近1萬5000公噸廢水，產生廢水也造成居民長期不滿、抗議，面對沉重水環境負荷，彰化縣推動循環經濟再利用，將畜牧糞尿資源化為田間肥分。