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彰化通過公寓大廈輔導自治條例 6樓以上須成立管委會

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市喬友大樓去年火警造成4死22傷，但也催生彰化縣公寓大廈輔導管理自治條例。報系資料照
彰化市喬友大樓去年火警造成4死22傷，但也催生彰化縣公寓大廈輔導管理自治條例。報系資料照

彰化縣公寓大廈輔導管理自治條例昨天在彰化縣議會二、三讀通過，未來要求縣內6層樓以上既有公寓大廈，分類分期分區公告並輔導成立管理委員會，若縣府輔導公告卻未成立，將罰公寓大廈的區分所有權人1萬到5萬元罰鍰。縣議員認為輔導成立管委會工程浩大，但有助提升住戶安全。

彰化市喬友大樓去年火警造成4死22傷，但也催生彰化縣公寓大廈輔導管理自治條例。彰化縣議員吳韋達說，上月中央通過修法公寓大廈管理條例，增訂凡認定有危險的公寓大廈，一律限期成立管理委員會或推選管理負責人，迫使彰化歷經半年的草案再次修正，經過了四、五次協商爭執訂出最後版本。

彰化縣府建設處長湯國榮說，彰化自治條例是補中央法令的不足，針對縣內所有6層樓以上的既有公寓大廈都要求有管委會或推派管理負責人，預計有700多棟會分類分期分區公告，透過舉辦講習、設立諮詢站，也將與勞工處合作開設訓練班，輔導住戶或有興趣者，未來成立管委會須向鄉鎮公所備查。

湯國榮指出，6層樓以上公寓大廈都算有點規模，有些是出租給住戶，但希望所有權人不是只收租金，應有實際管理作為，或督促房客投入管理，對區分所有權人也訂出罰則。

吳韋達表示，要讓過去沒有人管的老舊公寓大廈成立管委會確實不容易，縣府人力也有限，但公安改革才能避免憾事發生。

彰化公寓大廈輔導管理自治條例也明定，管委會得向消防局申請防火宣導與避難逃生課程，不定期舉辦建築物搶救演練，另針對中低收或相關認定戶數過半等弱勢居住可向縣府申請補助防火避難設施與消防安全設備，自治條例將送內政部核定。

吳韋達 公安

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