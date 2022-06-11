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中市潭雅神綠園道人車分道 Tiffany綠行人橋添時尚氣息
潭雅神綠園道為國內知名自行車道，每到假日車有絡繹不絕；中市觀旅局將潭雅神綠園道4.9至5.2公里處2座行人景觀橋，落實人車分道，更塗上Tiffany蒂芬妮綠配色，柔和又浪漫，加上夜間打燈的獨特時尚氣息，塑造出不同以往樣貌。
潭雅神綠園道全長約13.1公里，起點位於潭子區中山路(台3線)銜接建設局新建的潭心自行車天橋，串聯台鐵高架鐵道下方的自行車道及綠廊空間，向西行經潭子、豐原、神岡及大雅市區，每到周末假日成為不少車友騎聚的好去處，每年約有400萬遊客人次到此騎乘遊憩。
觀旅局指出，今年增設兩座人行景觀橋，分別為碧綠一橋及二橋，串接潭雅神綠園道東西兩側人行步道，打造自行車友善城市。自行車道夾道成排大樹構築一條涼爽的綠色隧道，適合騎乘單車品味午後悠閒時光，也適合散步漫遊，體會浮生偷閒的樂趣。
館旅局提到，市府近年增設許多親子共遊設施，如和平場站附近軍用車廂主題廣場，利用原本軍用吉普車車體上色，充滿迷彩樂趣，另「紙飛機雕塑」、「22公尺山丘磨石子溜滑梯」、「沙坑」及「夏日戲水區」，也都適合闔家共遊。
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