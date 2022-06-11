西螺大橋晨曦照雙心 美照驚艷溪州鄉公所忙討授權

連日陰雨前的早曦露臉，照見彰化縣紅色西螺大橋和橋下綠色稻田彩繪，對比色彩構成絕美圖案掀起網路追風，溪州鄉公所取得授權，將為7月間舉辦的收割系列活動增「色」。

西螺大橋橋下的稻田彩繪在水稻稻葉長大時，重疊雙心圖案已驚艷許多民眾，吸引網紅網美前來打卡，前立法委員林麗蟬也到這裡作出大字形跳躍，還說要藉由新移民、新住民的團體力量推廣家鄉柬埔寨和越南也這樣種稻，讓水稻田變得美美的。

西螺水橋橋下的農地屬於河川國有地，出租農民世代種植農作物。第四河川局局長李友平今天表示，去年和溪州鄉長江淑芬到西螺大橋察看環境，兩人站在橋頭想著如何美化，他發想彩繪稻田，江淑芬欣然同意並願編列預算協助，四河局找美術老師繪製草稿圖案，選定雙心圖。

四河局向全台第一個彩繪稻田並聲名大噪的苗栗苑裡農會請教，得到苑裡農會彩繪稻田的團隊工作接不完，要等好幾久才有空，四河局決定「自己來」，轉向農委會農試所求援，獲得免費贈送不同品種水稻種子。

「測量放樣是四河局工程團隊的看家本領。」李友平說，選定適當位置和取得承租農民首肯還幫忙插秧，西螺大橋橋下的彩繪稻田今年一期播種，隨著水稻長大，漸層色彩日漸明顯，越來越美麗，今年結合大甲媽遶境途經西螺大橋舉辦活動，未來規畫宗教搭配地景，建立溪州特色文化。

彰化縣野鳥學會理事黃正民趁著上午收雨，早起到溪州鄉運動，看見旭日隔著薄薄雲層綻放金光，跟天空厚厚的雨雲形成明暗對比，地面紅色西螺大橋也和彩繪稻田相映成趣，他拿起照相機拍下美景上傳個人FB，「臉友」溪州鄉長江淑芬立馬索取照片。

黃正民表示，夏天天亮得早，上午7點前太陽已昇起，抓住曙光浮出地表還沒被雨雲雲層遮住的短暫時刻，按下「剎那即永恆」的畫面，他做了後製加深一點對比，期待加深民眾對溪州的印象，常來溪州玩。