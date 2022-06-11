2022台中市逍遙音樂町 今晚興大園道登場

「2022台中市逍遙音樂町」系列音樂盛會，今起至8月27日，28場音樂會將於台中市各區廣場、公園等公共空間陸續登場。今晚6點半，在享有「全國十大花道」美名的南區「興大園道」首登場，邀請歌手蘇宥蓉、許志豪帶來國台語經典歌曲，歡迎民眾一起感受洋溢夏日浪漫風情的音樂盛宴。

文化局表示，邁入第19年的逍遙音樂町系列活動，邀請超過130組表演團隊，其中在地團隊就超過7成，包括台中市立案的演藝團隊、街頭藝人、學校社團、社區團體等，藉音樂、舞蹈等多種形式演出呈現文化軟實力，提供優秀團隊展演平台，也讓民眾可就近欣賞優質表演。

文化局說明，今年首場演出再今晚6點半，南區「興大園道」南門一街(近正義街與合作街區間)舉辦，邀請Riona 創意整合樂團花仙子三人組合、街頭藝人水管打擊樂演奏、氣球魔術表演，還有歌手蘇宥蓉、許志豪帶來國台語經典歌曲。

南區公所表示，適逢阿勃勒花期，此次音樂會視覺、文宣都以阿勃勒營造黃金花雨意境，藉視覺、聽覺傳遞，將自然美景與音樂融為一體，為聽眾帶來洋溢夏日浪漫的音樂盛會。