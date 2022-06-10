雨量多甜度降1度 彰化巨峰葡萄夏果意外風味迷人

今年上半年雨量豐沛，很多水果發生雨災，彰化縣大村鄉農會今天在台中區農業改良場舉辦111年度彰化縣優質葡萄評鑑暨行銷推廣活動，地主大村鄉抱走個人組、團體組的冠軍；評鑑委員葉文彬說，雨水多使得夏季葡萄的甜度減1度，甜中帶一點酸反而增加迷人口感。

111年度彰化縣優質葡萄評鑑暨行銷推廣活動，有大村和溪湖、埔心、員林、埤頭、員林、秀水、永靖合計八鄉鎮、70組夏季葡萄參加個人組評鑑，再依得獎成績積分選出輔導績優單位，個人組冠軍由大村鄉葡萄農吳春樹獲得，輔導成績冠軍是大村鄉農會。

主辦單位大村鄉農會邀請4名評審委員，依照果粒、色澤、香氣、甜度等項目打分數。擔任評委的台中農業改良場副研究員葉文彬說，今年上半年的雨水較多，農民栽種技巧純熟克服雨量問題，葡萄口感Q度不變，沒變成「水肉」，但糖度比起去年19至20度略降1度，18度剛好達標，使得今年夏季葡萄吃起來甜中帶一點微酸，口感迷人。

葉文彬建議，地球極端氣候增加農損風險，去年5月底之前不知農耕水源在哪裡，今年雨水很多，如能申請農委會補助的農業設施做溫網栽培，管理方面會比較成功；果皮從厚變薄的時間點最為脆弱，若雨量過多將造成嚴重裂果，今年還好較大量雨水落在5月中旬，那時葡萄已經完成轉色，假如做農業設施可望避免這方面的風險。

大村鄉農會股長賴錫謀表示，2020年舉辦設施（溫網室）葡萄評鑑，去年COVID-19疫情嚴峻停辦，今天舉辦今年度夏季（俗稱正期，不是早春溫室葡萄）露天葡萄評鑑，清一色是巨峰葡萄，目前露天種植葡萄面積全縣最大的是大村鄉，約350公頃。

此外，彰化縣多種水果遭受雨災而歉收，埔心鄉特色農產區金蜜芒果收成量平均約三成，鄉農會芒果園去年採收1萬6000顆，今年剩下2千顆；埔心鄉農會總幹事張旗聞說，今年採收量銳減，鄉農會傾向停辦金蜜芒果評鑑。