通知二期休耕彰化農民叫苦 轉作飼料玉米問題一堆

政府去年起實施「稻作四選三」，農民在兩年4期稻作最多選擇3期作申報繳交公糧，台灣米倉彰化縣的很多農民近日接獲休耕通知，不知如何是好，接獲數十名農民陳情的縣議員劉淑芬今天要求縣府協助；農業處表示，將輔導農民轉作雜糧或飼料玉米，並媒合租用機械採收。

劉淑芳說，縣府和農會按照中央指示，依規定善意通知農民，若今年二期稻作之前的3期沒辦理生產環境維護措施或申報種植水稻以外作物，今年二期稻作不能繳交公糧，雖然中央准許四期稻作都取得有機、友善耕作或產銷履歷驗證者繼續繳交公糧，但租地種植農友要取得土地謄本辦理產銷履歷驗證的因難度很高，鄉鎮市農會也需時間教育農民，無法一蹴可及，不能政策有麻煩就甩鍋給地方負責。

劉淑芳認為，縣政府配合「稻作四選三」政策之外，應爭取優良產稻區可繼續繳交公糧，另加碼補貼轉作雜糧作物，並給予更多緩衝時間推動稻作四選三政策，讓農民有較充裕時間學習種植飼料玉米等雜糧作物，在俄烏戰爭造成的全球糧食轉機中尋找轉機。

農業處長邱奕志表示，去年起持續宣導稻作四選三政策，老農自認種一輩子水稻不會種別的農作物，況且休耕每次每公頃補助3萬5000元，種植綠肥補助加1萬元但要雇用翻土，誘因不高，不繳公糧改賣可能被糧商「刁」，老農反彈最為強烈。

邱奕志又說，國際飼料價格大漲，政府鼓勵農民轉作飼料玉米，除了輔導種植技術，採收玉米後的玉米根部如何挖除也是個難題，縣政府願意媒合租用農機採收玉米，但清除玉米根就要求助台中區農業改良場，縣政府很願意幫助稻農，解決問題仍有待各方協調合作。