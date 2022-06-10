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癢癢來襲 中市教育局補助近300萬元消滅小黑蚊

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民眾到公園散步，卻遭小黑蚊叮咬，又癢又痛。圖／台中市議員林祈烽提供
民眾到公園散步，卻遭小黑蚊叮咬，又癢又痛。圖／台中市議員林祈烽提供

疫情期間許多親子帶孩子到戶外走動，卻飽受小黑蚊叮咬，無論大人、小孩全都變「紅豆冰」、又抓又養，有民代接獲民眾陳情，外出散步也被叮咬，不敢出門。台中市府將針對公園蚊蟲出沒熱點噴藥，清除小黑蚊棲息地青苔；教育局補助270所學校共297.5萬元校園噴藥，避免蚊蟲孳生。

台中市林小姐帶一對子女到北屯區南興公園野餐，不到1小時，5歲女兒與2歲兒子遭小黑蚊叮咬，腳踝、手肘多處癢痛，抓到皮破血流，她直呼「好可怕」，趕緊收拾離開。

市議員林祈烽指出，近日天氣炎熱、降雨有積水，小黑蚊大量出沒叮咬民眾，他上周到西屯區各公園會勘場地和遊具安全時，與會人員都被叮咬到手腳全都是一顆顆紅色小點，又癢又難過。

他也接獲民眾陳情，只是外出散步，小黑蚊問題愈來愈嚴重，手腳多處都被咬，大人不敢出門，更不用說帶小孩到公園玩，疫情下更顯苦悶。

教育局表示，除請學校加強校園棲地管理，如清除校園青苔，加強宣導從個人保護、環境管理及化學防治等方面綜合防治。今年度共計補助270所學校，共297.5萬元經費，噴灑藥物，避免蚊蟲孳生。

在公園綠地防治上，建設局指出，將增加告示牌，提醒民眾注意，另對全市公園積水、鋪面易生青苔處，通知維護廠商及公所加強清理，減少小黑蚊幼蟲食物，並請維護廠商選用安全性高、低毒性的環境用藥，定期噴灑以降低小黑蚊數量。

農業局說明，台灣鋏蠓（小黑蚊）屬滋擾性昆蟲，非農業害蟲，雌蟲嗜吸人血，具低飛習性，幼蟲主以藍綠藻等為食物，主要分布在人類活動且適合藻類生長的環境，如山邊的社區、學校、風景區等。

民眾外出應穿長袖、長褲，使用防蚊產品，避免午後長時間待在遮蔭處，居家可安裝細網目（55網目以上）紗窗。

民眾到公園散步，卻遭小黑蚊叮咬，又癢又痛。圖／台中市議員林祈烽提供
民眾到公園散步，卻遭小黑蚊叮咬，又癢又痛。圖／台中市議員林祈烽提供

小黑蚊 疫情 教育局

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