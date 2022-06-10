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日南國中自行車越野場損壞訓練難 中市府斥資百萬改善

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員吳敏濟向教育局爭取315萬元，改善擴建日南國中自行車越野訓練場，預計將於8月完工。圖／吳敏濟服務處提供
台中市議員吳敏濟向教育局爭取315萬元，改善擴建日南國中自行車越野訓練場，預計將於8月完工。圖／吳敏濟服務處提供

台中日南國中有全國首座校園自行車越野訓練場，2018年透過簡易泥塑興建，至今已培育不少菁英；但因泥土遇大雨易流失、雜草叢生，且跑道多處有硬石裸露，危及選手安全，市議員吳敏濟爭取315萬元改善擴建，6月底動工，8月完工。

日南國中校長鄭清埄表示，校內有全國首座自由車越野訓練場，2018年初期僅用泥土塑造，培育許多選手締造佳績，但泥土歷經風雨及車輛輾壓易流失、孳生雜草，至今底層堅石也已裸露，危及選手安全且影響訓練效果。

日南國中練習單車的學生表示，場地因都是泥土和石塊，草又長得快，石頭也堅硬，騎過容易割破車輪，轉彎也容易跌傷，上次就有選手跌倒手腳擦傷，土坡原本到膝蓋高度，現在已低到腳踝，訓練起來感覺差很多。

鄭清埄說，議員吳敏濟去年現勘後，再向教育局爭取315萬整修擴建，越野訓練場將改鋪瀝青混凝土，並加寬彎道、增設排水設施，打造美觀又安全的賽道，預計6月動工，8月完工。

中市體育局健科長劉佩君表示，楊局長非常重視並給予核定補助，自由車是台中重要的體育運動，日南國中更是重點發展學校，在全運、全中運比賽都屢獲佳績，這次整修擴建後，相信能培育更多自由車好手。

吳敏濟表示，去年8月底鄭清埄校長剛到任，到服務處拜訪，提及學校自由車訓練基地島道不佳情況，9月隨即現勘了解，積極向教育局爭取經費，10月就獲教育局核准補助，經學校招標後，近日已決標即將動工，未來將提供選手最新最好的越野訓練場地，期待可栽培更多自由車好手為國爭光。

台中日南國中自行車越野訓練場，原以過簡易泥塑興建，經大雨、練習輾壓，泥土容易流失，造成學生訓練受影響。圖／吳敏濟服務處提供
台中日南國中自行車越野訓練場，原以過簡易泥塑興建，經大雨、練習輾壓，泥土容易流失，造成學生訓練受影響。圖／吳敏濟服務處提供

越野 教育局 體育

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