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大雅中清、和平新路遇大雨易淹 民代要求相關單位改善

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立委楊瓊瓔要求權責單位需定期清淤及檢測排水功能，避免再度產生類似的情形，讓民眾安心通行。記者劉柏均／攝影
立委楊瓊瓔要求權責單位需定期清淤及檢測排水功能，避免再度產生類似的情形，讓民眾安心通行。記者劉柏均／攝影

近期數波梅雨鋒面過境，台中大雅中清路、和平新路區域排水宣洩不及，時傳路面積水達15公分，影響車輛通行安全；立委楊瓊瓔、市議員吳顯森服務處今早邀集相關單位舉行會勘，要求各權責單位辦理改善，盼解除易淹水狀況。

大雅六寶里長步佔鐘表示，中清路、和平新路、空軍第三聯隊周邊排水溝的排水功能不良，只要發生短延時強降雨，持續超過半個小時，路面就會嚴重積水，影響來往車輛通行，更令沿線住戶、商家苦不堪言，希望權責單位檢討側溝容量是否足夠，加上淤積影響排水，避免淹水問題讓市民造成困擾。

交通部公路總局二工處台中工務段長郭純鑑指出，淹水原因初判，是中清路排水暗溝前格柵，因垃圾阻塞無法排水，加上路面水溝隔柵蓋板，同樣遭垃圾阻攔，水無法排入水溝。

郭純鑑表示，會立即辦理改善，將中清路側溝攔汙格柵往上游移，並降低高度，以防格柵被堵後，仍保有通水斷面；於清泉崗空軍第三聯隊前的鍍鋅隔柵蓋板處，再增設鍍鋅隔柵蓋板，增加排水流路並進行暗溝清淤。

水會流入一旁農田水利署管轄大社支線，但過路箱涵後有些淤積情形，也會導致排水位高時，水溝水也排不出去，進而造成淹水問題，立委楊瓊瓔建議農田水利署一併辦理清淤作業；農水署台中管理處允諾配合辦理。

現場水溝蓋也發現排水溝壁佈有豐盟有線電視纜線，因纜線附掛未完善，容易卡住垃圾、枯枝樹葉，不僅藏污納垢，長期更影響排水，豐盟有線電視也表達歉意，會趕快辦理改善。

吳顯森議員服務處秘書劉孝民表示，路面積水通常因垃圾、行道樹或矮灌植栽落葉等阻塞排水側溝所致，相關權責單位應派員定期清整，另外於大雨預報或颱風前夕，加派人力針對易積淹水地段巡查，以確保水路暢通。

楊瓊瓔強調，積水影響行車安全，易導致交通事故的發生，主因都是短時間內強降雨，造成道路側溝排水不及所致，需第一時間進行處理，因此現場要求權責單位需定期清淤及檢測排水功能，希望日後遇到天候因素，能夠避免再度產生類似的情形，讓民眾安心通行。

纜線因附掛未完善，容易卡住垃圾、枯枝樹葉，不僅藏污納垢，長期更影響排水，豐盟有線電視允諾會趕快辦理改善。記者劉柏均／攝影
纜線因附掛未完善，容易卡住垃圾、枯枝樹葉，不僅藏污納垢，長期更影響排水，豐盟有線電視允諾會趕快辦理改善。記者劉柏均／攝影
大社支線過路箱涵後有些淤積情形，也會導致排水位高時，水溝水也排不出去，進而造成淹水問題。記者劉柏均／攝影
大社支線過路箱涵後有些淤積情形，也會導致排水位高時，水溝水也排不出去，進而造成淹水問題。記者劉柏均／攝影
大雅六寶里長步佔鐘希望權責單位檢討，中清路、和平新路、空軍第三聯隊周邊排水溝的容量是否足夠。記者劉柏均／攝影
大雅六寶里長步佔鐘希望權責單位檢討，中清路、和平新路、空軍第三聯隊周邊排水溝的容量是否足夠。記者劉柏均／攝影

淹水 楊瓊瓔 空軍

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