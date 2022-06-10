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防疫包到宅需確診者簽名？ 中市里長「怕怕」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市國光里長陳雅惠協助發送防疫包給確診者。圖／台中市議員邱素貞提供
台中市國光里長陳雅惠協助發送防疫包給確診者。圖／台中市議員邱素貞提供

台中市疫情進入高原期，為加速防疫關懷包發送，6月1日起請有意願里長發送，市議員邱素貞接獲里長陳情，送防疫包到確診者住處，全家人都確診竟還要有人簽收為證，讓一線里長「怕怕」。民政局長吳世瑋澄清，提供三種方式供回報，親友簽收、拍照回傳與里鄰長代簽均可，從未要求一定要確診者或家人簽名，會加強宣導提醒。

邱素貞指出，市府防疫包配送塞車，6月1日起熱心且有意願的里長投入發送行列，她接獲部分里長反應，有的區公所要求里長送關懷包給確診者，需有簽收人證明，但面對確診者簽名接觸過的東西，讓里長們感到「怕怕的」。

邱素貞反問，有的同住家人全都確診，怎麼簽名？里長們更擔心增加染疫風險，有里長想出變通辦法，將防疫包放在確診者住家門口拍照存證，邱素貞要求市府取消簽名手續。

民政局長吳世瑋喊冤，從未要求里、鄰長一定要向確診者本人或家人索取親筆簽名，吳解說，目前提供三種方式供里、鄰長回傳送達訊息，第一，由確診者家人或管理員簽收、第二，里鄰長將防疫包放置門口，拍照回傳，第三，可由里鄰長代為簽收，已示送達。

吳世偉指出，熱心里、鄰長投入送防疫包，市府與市民相當感激，將再向區公所與里、鄰長加強宣傳，避免誤會。

台中市國光里長陳雅惠協助發送防疫包給確診者。圖／台中市議員邱素貞提供
台中市國光里長陳雅惠協助發送防疫包給確診者。圖／台中市議員邱素貞提供

邱素貞 疫情 塞車

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