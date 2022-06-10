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綠營質疑動員基層快篩黏貼紙 中市府：證明來源

中央社／ 台中10日電

民進黨台中市議會黨團今天召開記者會質疑，中市府動員大批人力加班分裝快篩劑並貼上印有市長盧秀燕名字的貼紙，而市府表示，並無加班情形，貼上市府關懷貼紙，證明試劑並非來路不明。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國、副總召王立任、幹事長周永鴻及市議員張耀中等人，在市議會黨團辦公室召開記者會表示，市府利用基層員工的上班時間貼貼紙，造成抱怨頻頻，且除市府會議室開設大型貼貼紙工廠外，環保局地下室、神岡國小大禮堂也都在趕工貼貼紙。

江肇國表示，市府訂購快篩試劑，到貨之後應該儘速發放，而不是花時間及人力貼貼紙，更何況現在是中部疫情高原時期，市府不拚防疫、只顧宣傳、累死基層，黨團要求盧市府放棄貼紙、放過員工，並且儘速發放快篩試劑。

王立任指出，接獲多起基層員工陳情，就連市府司機休息空檔，也被要求去貼貼紙。市府還宣稱是利用工作之餘，如此只會造成更多基層抱怨。

張耀中說，相對其他縣市的做法，新竹將首長關心字樣印製在提袋上、高雄則是以指引信教導民眾使用方法；而中市府只是貼上市長盧秀燕的姓名貼紙，簡直就是「多做的」，大可不必多此一舉。

周永鴻質疑，市府何必為有衛福部許可的快篩背書，若要分裝可以委外廠商，而不是累死基層公務員。

對於綠營的質疑，台中市新聞局長鄭照新及秘書處副處長李政峯則視察快篩劑分裝作業。李政峯表示，考量試劑分裝作業交給一般廠商做，會增加很多經費，因此投入市府人力，將試劑分裝為一份2劑，並貼上帶有市府關懷的貼紙，證明試劑並非來路不明，讓收到的市民安心使用。

鄭照新也澄清「沒有加班情況」，他說，市府庫存的快篩試劑由秘書處部分臨時人員及志工協助分裝，分裝作業分為上午班及下午班，中午休息的1小時和下午5時後停止作業時間，都會將倉庫閉門上鎖，以便管理快篩試劑，均有監視器紀錄佐證，並無加班情形，請勿以訛傳訛，再有惡意散布者將追究法律責任。

快篩試劑 加班 台中市

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