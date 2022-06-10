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社區網紅「這陣阿姊」這裡出爐 中市社區營造點甄選
台中市梧棲區的「這陣阿姊」，由4名社區媽媽以舞蹈、角色扮演方式介紹梧棲各社區，逗趣又親切在網路一炮而紅。文化局即日起至30日止，舉辦台中市111年社區營造點甄選，盼更多社造工作者、在地青年發覺、翻轉在地社區。
文化局指出，經由多元社群與青年發揮數位及創新思維，讓社區展現了不同的活力。去年由陳宥樺提出的「這陣阿姐」網紅計畫，主要由4位社區媽媽們以舞蹈、角色扮演的活潑方式，介紹梧棲老街的特色景點、美食和歷史文化，在社群平台上累積不少粉絲。
號稱全國最多土地公廟的神岡區溪洲社區，由志工開發境內26座土地公廟的故事與社區教案箱，並將社區文化推廣至校園，獲得師生熱烈迴響，成功藉由社造行動發揮文化扎根的力量。
文化局說明，今年提案分為「文化社造類」鼓勵社區透過居民共同參與，進行社區資源調查、社造人員培訓和公共事務討論等；「議題平台類」聚焦於社區的重要議題，鼓勵串聯學校、企業、宮廟或相關單位共同合作，化為實際行動方案；
「深度文化之旅類」鼓勵社區整合在地特色及結合地方文化館，規劃深度文化體驗之套裝遊程，展現在地生活魅力；「青年個人提案類」則希望號召有志青年以創新手法走入社區，推廣社區特色。
「台中市111年社區營造點甄選」即日起至6月30日止受理提案，並規劃於6月10日至24日同步推出「社造人才培力課程」，除了認識社區營造的理念和實務之外，也將安排專業團隊輔導社區計畫書撰寫與簡報技巧，歡迎社區團體及個人踴躍報名。相關訊息可上台中市政府文化局公佈欄或台中市社區營造推動網最新消息下載。
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