社區網紅「這陣阿姊」這裡出爐 中市社區營造點甄選

台中市梧棲區的「這陣阿姊」，由4名社區媽媽以舞蹈、角色扮演方式介紹梧棲各社區，逗趣又親切在網路一炮而紅。文化局即日起至30日止，舉辦台中市111年社區營造點甄選，盼更多社造工作者、在地青年發覺、翻轉在地社區。

文化局指出，經由多元社群與青年發揮數位及創新思維，讓社區展現了不同的活力。去年由陳宥樺提出的「這陣阿姐」網紅計畫，主要由4位社區媽媽們以舞蹈、角色扮演的活潑方式，介紹梧棲老街的特色景點、美食和歷史文化，在社群平台上累積不少粉絲。

號稱全國最多土地公廟的神岡區溪洲社區，由志工開發境內26座土地公廟的故事與社區教案箱，並將社區文化推廣至校園，獲得師生熱烈迴響，成功藉由社造行動發揮文化扎根的力量。

文化局說明，今年提案分為「文化社造類」鼓勵社區透過居民共同參與，進行社區資源調查、社造人員培訓和公共事務討論等；「議題平台類」聚焦於社區的重要議題，鼓勵串聯學校、企業、宮廟或相關單位共同合作，化為實際行動方案；

「深度文化之旅類」鼓勵社區整合在地特色及結合地方文化館，規劃深度文化體驗之套裝遊程，展現在地生活魅力；「青年個人提案類」則希望號召有志青年以創新手法走入社區，推廣社區特色。