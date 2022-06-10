快訊

寶寶意外離世...夫妻拚2年生回來 托夢「我要回去找你們」萬人淚崩

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中興新村宿舍區朝社會宅規畫 吸引二、三代居民回流

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中興大學昨天到中興新村與居民座談，居民關切校區進度和宿舍區未來規畫。圖／讀者提供
中興大學昨天到中興新村與居民座談，居民關切校區進度和宿舍區未來規畫。圖／讀者提供

中興大學進駐中興新村拍板，將在新校區成立「循環經濟研究學院」，首波招收90名碩博士生，因為校舍建築仍須整理，將借用北核心區國光客運站旁的立體停車場大樓作為校舍，光明里舊宿舍區700多戶現住戶居住權益也不會受到影響。

行政院長蘇貞昌宣布中興大學9月入駐中興新村，居民原本期待很高，卻收到催繳宿舍通知，讓居民相當擔心。為了化解居民疑慮，中興大學昨天在中興新村舉辦座談會，由興大校長薛富盛、行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧說新校區進度和中興新村未來規畫。

薛富盛說，興大2017年開始中興校區設校計畫，接洽校地和房舍內容，因為牽涉不少機關和單位，逐一溝通討論。中興新村分為北中南三個核心，校區規畫在南核心以省訓團為主的73公頃用地，有許多建築需要重新整理，因此先借用北核心作為教學使用，配合今年8月成立「循環經濟研究學院」，招收90位碩博士生，學生宿舍則利用替代役居住的松園2館、12館。

蔡培慧說，過去中興新村沒有整體規畫，讓人惋惜，中興大學進駐能夠提升南投整體經濟發展，除了循環經濟學院，未來也會有A I人工智慧、大數據分析專業學院進駐。

張姓居民說，宣布中興大學進駐後，便收到催繳宿舍通知，尤其是光明里宿舍區700多戶現住戶，擔心學校進駐，居民卻要先搬出，國發會強調，居民權益不會受影響。

蔡培慧說，中興新村宿舍區為國家所有，許多二代居民面臨宿舍需繳回的問題。她說，為了讓中興新村進一步活化，國發會計畫讓中核心光榮里、光榮里宿舍區朝多元利用，除提供青年創業基地、興創旅館外，也提供青銀共居宅、樂齡宅、健康宅及等主題式社會住宅只租不售，除了現有居民可繼續居住，還可吸引二代、三代居民回流，未來從就學、就業、創業都能夠在中興新村實現。

中興大學昨天到中興新村與居民座談，居民關切校區進度和宿舍區未來規畫。圖／讀者提供
中興大學昨天到中興新村與居民座談，居民關切校區進度和宿舍區未來規畫。圖／讀者提供
中興大學校長薛富盛（中）到中興新村與居民座談，說明中興校區規畫進度。圖／蔡培慧提供
中興大學校長薛富盛（中）到中興新村與居民座談，說明中興校區規畫進度。圖／蔡培慧提供

中興新村 宿舍 中興大學

延伸閱讀

南投大雨 許淑華、蔡培慧關切防災

梅雨季來臨 蔡培慧會勘國姓鄉坑溝整治加強防災

獲國民黨提名選南投縣長 許淑華：全力以赴贏選戰

影／蘇貞昌視察中興新村 宣示中興大學今年設分校

相關新聞

中市贈快篩 綠轟員工加班貼市長貼紙

台中市政府發放快篩試劑給弱勢族群、兒童等，民進黨議員昨批評，市府採購的快篩都貼上「盧秀燕市長」的貼紙，根本在宣傳個人，也...

2022台中市逍遙音樂町 今晚興大園道登場

「2022台中市逍遙音樂町」系列音樂盛會，今起至8月27日，28場音樂會將於台中市各區廣場、公園等公共空間陸續登場。今晚...

中興新村宿舍 朝社宅規畫

中興大學新設立的循環經濟研究學院，將進駐中興新村，校長薛富盛前天舉辦座談會，當地居民關心中興新村宿舍區未來發展；根據國科...

黃石城告別式 賴副總統頒褒揚令

彰化縣前縣長黃石城日前辭世，昨天在彰化大村舉辦告別式，前往弔唁的政要、民間人士數以百計，副總統賴清德代表總統蔡英文頒發褒...

車站美食通／潭子火車站 吃肉丸城、二等兵麵、來來冰

台中市潭子火車站出站就是潭子市場，旅客可搭配iBike租賃，深入巷弄品嘗在地的「潭子肉丸城」、「二等兵麵食店」，自己熬煮...

雨量多甜度降1度 彰化巨峰葡萄夏果意外風味迷人

今年上半年雨量豐沛，很多水果發生雨災，彰化縣大村鄉農會今天在台中區農業改良場舉辦111年度彰化縣優質葡萄評鑑暨行銷推廣活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。