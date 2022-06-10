中興新村宿舍區朝社會宅規畫 吸引二、三代居民回流

中興大學進駐中興新村拍板，將在新校區成立「循環經濟研究學院」，首波招收90名碩博士生，因為校舍建築仍須整理，將借用北核心區國光客運站旁的立體停車場大樓作為校舍，光明里舊宿舍區700多戶現住戶居住權益也不會受到影響。

行政院長蘇貞昌宣布中興大學9月入駐中興新村，居民原本期待很高，卻收到催繳宿舍通知，讓居民相當擔心。為了化解居民疑慮，中興大學昨天在中興新村舉辦座談會，由興大校長薛富盛、行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧說新校區進度和中興新村未來規畫。

薛富盛說，興大2017年開始中興校區設校計畫，接洽校地和房舍內容，因為牽涉不少機關和單位，逐一溝通討論。中興新村分為北中南三個核心，校區規畫在南核心以省訓團為主的73公頃用地，有許多建築需要重新整理，因此先借用北核心作為教學使用，配合今年8月成立「循環經濟研究學院」，招收90位碩博士生，學生宿舍則利用替代役居住的松園2館、12館。

蔡培慧說，過去中興新村沒有整體規畫，讓人惋惜，中興大學進駐能夠提升南投整體經濟發展，除了循環經濟學院，未來也會有A I人工智慧、大數據分析專業學院進駐。

張姓居民說，宣布中興大學進駐後，便收到催繳宿舍通知，尤其是光明里宿舍區700多戶現住戶，擔心學校進駐，居民卻要先搬出，國發會強調，居民權益不會受影響。