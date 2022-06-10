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影／綠營拒絕快篩黏盧秀燕貼紙 志工卻認同：來源清楚

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
羅姓志工協助張貼盧市長貼紙寫有台中市政府，「我認為不會有太大的爭議」。記者林佩均／攝影
羅姓志工協助張貼盧市長貼紙寫有台中市政府，「我認為不會有太大的爭議」。記者林佩均／攝影

中部正處疫情高原期，台中市議會民進黨團接獲陳情，認為分裝的快篩試劑貼巿長盧秀燕的貼紙多此一舉，黨團高喊「拒絕秀燕貼紙」；忙著分裝試劑的市府員工與志工認為，貼紙讓市民清楚篩劑來源，沒有爭議。新聞局長鄭照新說外傳加班狀況是謠言，「絕無加班」，市府不怕大家來驗證。

台中市議會民進黨團總召江肇國、副總召王立任今召開記者會，指接獲約10名司機、行政人員反映，市府在惠中樓301、神岡國小大禮堂、環保局地下室，由公務員、志工分裝快篩試劑，要大家張貼「秀燕貼紙」，痛批快篩試劑到貨應第一時間發出去，不要作個人宣傳。

市議員張耀中說，前台中市長林佳龍舉辦花博，公務員一人當三人用，晚上、假日加班，導致4年後部分公務員用選票否決林前市長，盧市長應該引以為戒。

參與快篩劑分裝工作的羅姓志工說，台中市的市鳥是白耳畫眉，緊急時會互相提醒、幫忙，因疫情嚴雋，志工與公務員投入不因政黨而改變，台中市民就是台中市民。他協助張貼盧市長貼紙寫有台中市政府，「我認為不會有太大的爭議」。

張姓志工說，貼市府的關心貼紙「像小朋友在玩貼貼紙」，好玩不像工作，注意力可以集中，不會覺得累，她昨天玩了一天。

鄭照新強調，「絕對沒有加班」，市府庫存快篩試劑由秘書處部分臨時人員及志工分裝，分裝作業分為上午班(上午8時30分至12時)及下午班(下午1時至5時)，中午休息的1小時和下午5時後停止作業時間，都會將倉庫閉門上鎖，均有監視器紀錄佐證，無加班情形，再惡意散佈者將追究法律責任。

鄭強調，無論在高雄、桃園等其他直轄市或縣市，快篩試劑貼上帶有市長名稱的貼紙是正常的，市長是市府的代言人，貼上貼紙表達市府的關懷，也讓市民知道通路值得信賴，若試劑有使用疑慮，可以追本溯源得到解決。

張姓志工說，貼市府的關心貼紙「像小朋友在玩貼貼紙」，好玩不像工作，注意力可以集中，不會覺得累，她昨天玩了一天。記者林佩均／攝影
張姓志工說，貼市府的關心貼紙「像小朋友在玩貼貼紙」，好玩不像工作，注意力可以集中，不會覺得累，她昨天玩了一天。記者林佩均／攝影
台中市議會民進黨團總召江肇國(中)、副總召王立任(右)、市議員張耀中(左)今召開記者會，高喊「拒絕秀燕貼紙」。記者林佩均／攝影
台中市議會民進黨團總召江肇國(中)、副總召王立任(右)、市議員張耀中(左)今召開記者會，高喊「拒絕秀燕貼紙」。記者林佩均／攝影
台中市議員羅廷瑋臉書發出，桃園市長鄭文燦發送的快篩試劑盒外也有張貼貼紙。圖／翻攝自台中市議員羅廷瑋臉書
台中市議員羅廷瑋臉書發出，桃園市長鄭文燦發送的快篩試劑盒外也有張貼貼紙。圖／翻攝自台中市議員羅廷瑋臉書
新聞局長鄭照新說外傳加班狀況是謠言，「絕無加班」，市府不怕大家來驗證。記者林佩均／攝影
新聞局長鄭照新說外傳加班狀況是謠言，「絕無加班」，市府不怕大家來驗證。記者林佩均／攝影

快篩試劑 台中市長 加班

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