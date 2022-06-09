竹山秀傳獲贈HFNC救命機2台 視病情機動使用
這次疫情來得凶猛，連原本是淨土的南投縣，確診數直線上升突破3萬大關，由賈永婕募得的高流量濕化氧氣經鼻導管系統（HFNC），這次由永婕美少女慈善協會代表捐贈給竹山秀傳2台，成為偏鄉疫情下治療的及時雨。
竹山秀傳表示，過去由於HFNC價格高達25萬以上，加上南投縣先前病例數不多，並未及早列入採購設備，如今得到永婕美少女慈善協會的捐贈後，未來將機動使用在專責病房、ICU、急診室及開刀房等區的病患身上。
呼吸治療師強調，HFNC是當病人血氧濃度低於90%，但還不到插管治療程度，就可以高流量供氧的HFNC幫助病人撐過去，衛福部也證實，依國際經驗及實證上顯示，使用HFNC可避免新冠病人插管及減少呼吸器的使用。
不過也有醫界認為，高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），被賦予「救命神器」的美名，民眾一度把它神格化，以為有它就能活命，事實上，並非每個染疫者都會用到它。
南投醫院指出，為了治療重症患者，目前已接收中央撥給的12台，加上自購1台，適時適當服務有需求的病人；胸腔暨重症專科主任施志宏說，並不是所有中重症患者都需要使用HFNC，會根據病人臨床情況、缺氧嚴重程度與呼吸窘迫程度，針對個案給予簡單鼻導管給氧、氧氣面罩、非再吸入型面罩、HFNC與插管侵襲性呼吸器支持等。
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