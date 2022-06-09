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台中國際動畫影展短片6月30截止徵件 總獎金120萬元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中國際動畫展短片，去年由影視基金會董事長盧秀燕（右二）頒發首獎。圖／台中市新聞局提供
台中國際動畫展短片，去年由影視基金會董事長盧秀燕（右二）頒發首獎。圖／台中市新聞局提供

最後倒數！台中市影視發展基金會主辦第八屆「台中國際動畫影展」短片徵件競賽，總獎金120萬元，今年4月開放報名至今，已徵得逾千件作品，6月30日截止報名，動畫創作者把握最後機會投件。

台中市影視發展基金會指出，「台中國際動畫影展（TIAF）」短片徵件競賽以國內外各式技術媒材的動畫短片為對象，去年雖受疫情影響，短片競賽徵件數量仍創歷年新高。

台中市長盧秀燕兼任影視基金會董事長，持續推動「台中國際動畫影展」讓全球優秀動畫作者把台中做為在亞洲曝光最重要的交流舞台。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，台中國際動畫影展（TIAF）是台灣規模最大的動畫影展，2015年開辦以來，短片競賽徵件數年年攀升，深受全球動畫創作者及製作公司矚目，投件水準及藝術價值更趨出色。今年自4月開放報名至今已徵得逾千件優秀作品，其中不乏國際獲獎無數的多部動畫作品。

林筱淇指出，每年影展邀請多位國內外資深動畫創作者、動畫產業專家與學者擔任短片競賽評審委員，今年預計8月1日公布入圍名單，屆時所有入圍作品都將在「2022台中國際動畫影展」影展期間公開放映，歡迎民眾前往觀賞，以行動支持優秀動畫創作者。

台中市影視發展基金會說明，「2022台中國際動畫影展」競賽徵件報名至今年6月30日截止，僅接受網路報名。詳細競賽規章與報名方式，上台中國際動畫短片競賽官網（https://twtiaf.com/2022rg/）查詢，或逕洽04-23236100分機21（蔡小姐）。

動畫 台中市長 林筱淇

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