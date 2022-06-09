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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

鑽進巡邏車輪框內不出來 中警靠這招救超萌「小奶貓」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中大雅潭北派出所救出躲在巡邏車下躲雨的小貓。記者劉柏均／翻攝
台中大雅潭北派出所救出躲在巡邏車下躲雨的小貓。記者劉柏均／翻攝

台中大雅潭北所警員昨早正結束深夜勤，準備返家休息，卻在停車場聽到有微弱貓叫聲傳出，仔細查看，發現有隻「小奶貓」竟鑽進巡邏車後輪的輪框內躲雨；警員們費盡千方百計，最終才由女警溫柔地將小貓抱出，暫時收養在所內。

台中近日大雨不斷，大雅潭北所昨早8時竟因而意外迎來「超萌訪客」。正結束深夜勤務的警員們，昨早8時許收拾完，正準備離開派出所返家，怎料竟聽到巡邏車停車場傳來微弱的「喵」聲，上前仔細查看，才發現竟是一隻「小奶貓」為躲雨，躲在巡邏車後輪框內。

警員們紛紛圍觀，小貓躲在巡邏車後輪框、輪軸之間，爪子緊抓輪框不放，嘗試用飼料誘引、棍子推擠，但小貓就是不輕易移動；正當大家正苦惱能如何救出小貓時，一名女警溫柔的身手進去鋁圈內，一邊輕輕安撫小貓情緒，一邊將其緊抓的爪子鬆開，手指甚至不小心被咬了一口，耗費一番功夫才順利讓小貓脫困。

洗去小貓一身黑油漬後，暫時安置在副所長林錦鋒提供的籠子內，並餵食幼貓專用奶粉，避免暫無生存能力的「小奶貓」亂跑發生危險；潭北所長黃光宏提醒，駕駛車輛前可以先檢查車底、輕拍引擎蓋，示意可能躲在汽車車底下、引擎蓋或輪框內避雨、取暖的小動物離開，以避免行駛途中發生意外。

台中大雅潭北派出所救出躲在巡邏車下躲雨的小貓。記者劉柏均／翻攝
台中大雅潭北派出所救出躲在巡邏車下躲雨的小貓。記者劉柏均／翻攝

小貓 停車場 收養

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