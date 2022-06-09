拒絕偷工減料 南投學生繪畫要豆腐渣工程「滾吧」

「豆腐渣工程就像在建築中養一條蟲，讓牠一點一滴啃食建築，一旦建築垮了，我們的安全也受到威脅」，南投縣政府舉辦「滾吧！豆腐渣工程」繪畫比賽，今天在虎山藝術館展出，國中小學生用單純的視角，畫出偷工減料對大眾安全的危害，提醒大人廉潔誠信的重要，才能給孩子安全成長的環境。

「滾吧！豆腐渣工程」繪畫賽共有200名中小學生參賽，入選18件，並發表「樹上的紅金茶館」電子繪本，由副縣長陳正昇頒獎給獲獎師生，並肯定繪本製作團隊的努力，讓南投縣原創廉潔教育電子繪本順利發行，並取得ISBN國際標準書號。

陳正昇說，公共工程攸關民眾生活及安全，在校園也是如此，只有廉潔誠信的好品德，務實嚴謹地達成各項工程指標，才能確保工程品質無虞，這次推動校園廉潔誠信教育，更上一層樓，讓孩子用畫筆探討「校園工程」及「廉潔誠信」的重要性，喚起學校及師生對該議題的重視，守護校園工程品質目的。

18件得獎作品相當具有代表性，國小高年級組特優大鞍國小學生張庭綺，以擬人手法描繪校園整建時，承辦人員收賄而縱容廠商偷工減料，連老樹、小狗、螞蟻都為之落淚。

平林國小莊雨蓁則展現學校落實監督工程品質，拒絕不肖業者行賄，維護師生安全的決心，獲國小中年級組特優獎項。