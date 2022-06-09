拒絕偷工減料 南投學生繪畫要豆腐渣工程「滾吧」
「豆腐渣工程就像在建築中養一條蟲，讓牠一點一滴啃食建築，一旦建築垮了，我們的安全也受到威脅」，南投縣政府舉辦「滾吧！豆腐渣工程」繪畫比賽，今天在虎山藝術館展出，國中小學生用單純的視角，畫出偷工減料對大眾安全的危害，提醒大人廉潔誠信的重要，才能給孩子安全成長的環境。
「滾吧！豆腐渣工程」繪畫賽共有200名中小學生參賽，入選18件，並發表「樹上的紅金茶館」電子繪本，由副縣長陳正昇頒獎給獲獎師生，並肯定繪本製作團隊的努力，讓南投縣原創廉潔教育電子繪本順利發行，並取得ISBN國際標準書號。
陳正昇說，公共工程攸關民眾生活及安全，在校園也是如此，只有廉潔誠信的好品德，務實嚴謹地達成各項工程指標，才能確保工程品質無虞，這次推動校園廉潔誠信教育，更上一層樓，讓孩子用畫筆探討「校園工程」及「廉潔誠信」的重要性，喚起學校及師生對該議題的重視，守護校園工程品質目的。
18件得獎作品相當具有代表性，國小高年級組特優大鞍國小學生張庭綺，以擬人手法描繪校園整建時，承辦人員收賄而縱容廠商偷工減料，連老樹、小狗、螞蟻都為之落淚。
平林國小莊雨蓁則展現學校落實監督工程品質，拒絕不肖業者行賄，維護師生安全的決心，獲國小中年級組特優獎項。
「樹上的紅金茶館」繪本電子書是政風處與炎峰國小黃秀莉、李雪鳳及成城國小林倢安老師共同創作完成，講述茶館老闆為了留住不願等待的客人，行賄公務員違法加蓋茶館2樓，被貓頭鷹檢舉平息風波。德興國小石孟芬老師帶領四年甲班同學演繹繪本中的各個角色及旁白，製作出有聲書並上架YouTube平台，讓民眾多一種閱聽選擇。
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