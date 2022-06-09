水湳經貿地下水有毒？ 中市環保局：水質已符合標準

台中市水湳經貿園區多年前遭受漢翔公司汙染，市議員楊正中說當年地下水驗出含有毒物三氯乙烯，去年中央抗旱，該處設置20處抽水站，不知水質有無安全？環保局長陳宏益說，漢翔公司改善工程已超過10年，去年環保署解除列管，經環保局定期檢測，水質已符合標準。

市議員楊正中今在議會臨時動議提出，水湳經貿園區設立淨水廠，位在凱旋路與74快速道路旁中央設置20處地下井，會不會造成地層下陷？且水湳經貿園區地下水曾受到漢翔公司污染，地下水含有毒物三氯乙烯，飲水安全性有無確實把關，要求市府單位正視。

楊正中也關心，水湳經貿園區要設立「水湳再生水廠」，提供再生水給中科友達科技廠商使用，擔心枯水期時會不會大量抽取地下水，造成地層下陷。

環保局長陳宏益指出，地下水質含有毒三氯乙烯，漢翔公司已發包改善工程超過10年，去年環保署解除列管，經環保局定期做監測，目前水質項目都符合標準，歸為一般地下水，民眾無須擔心。

水利局長范世億表示，「水湳再生水廠」規劃設計中，預計113年完工，水利局與中科管理局及友達等公司簽約，目前由友沛集團規劃設計中，完成後將召開說明會。

范世億說明，「水湳再生水廠」的水源來自水湳水資源回收中心，不會抽取地下水，未來水源以每度15元供應給中科工廠使用，將自來水還於市民；且去年中央經濟部水利署及自來水公司在水湳鑿井，市府核發時已註明，只能在旱災應變中心成立時才可啟動使用，平時皆不能抽取。