南投這間銀行好誠實 大方公告11人確診引熱議

中南部疫情持續升溫，南投縣合作金庫埔里分行傳出11名行員染疫，因分行大門貼公告坦白說明，公告被瘋傳引發熱議，被讚「超誠實」；合作金庫表示，6日即全面清消環境，並在完整人力備援下，維持分行正常營運，不影響客戶權益。

據了解，該分行染疫行員並非全是埔里人，主要住在台中、南投等中部地區，甚至嘉義等地，分別在端午節3天連假期間陸續確診；面對疫情，多數服務業擔心影響生意，或造成顧客心理負擔，對於確診通常都低調以對，甚至絕口不提。

但，合作金庫埔里分行6日卻在大門口貼公告敘明，「因確診COVID-19人數11人，造成人力短缺，敬請來行洽公客戶，耐心等候。謝謝」，因「確診公告」實在太直白，引起民眾關注，也被拍照瘋傳，被大讚「超誠實」。

而這張超直白「確診公告」張貼期間，不少前往洽公的客戶看到公告後就打消念頭，決定暫緩臨櫃或改往鄰近分行洽辦業務；不過，分行今已撤下該公告，並換上營運正常的公告，並鼓勵民眾在疫情期間善用ATM及行動網銀等自動化服務。

合作金庫總行表示，埔里分行基於保障客戶安全，於連假結束恢復上班日，也就是6日當天開始營業前就完成行舍全面清消作業，並請其他同仁進行快篩，確認均為陰性才開放營運，目前也都有備援人力。除了分行的放款、外匯部門人力調度，也有其他分行同仁支援，目前埔里地區分行均維持正常營運。