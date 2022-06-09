光電業插牌300甲 芳苑農民跳腳、民代協調搶救權益

政府急趕再生能源建設進度，釋出彰化縣沿海國有地架設太陽能光電板，芳苑鄉約330公良田被業者插牌公告，農民紛紛跳腳，以為將失去長久耕種的農地，國有財產署今天到芳苑鄉草湖建平老人活動中心前廣場，當場解說承租國有地的資格、要件，80多名農民當場詢問和補件，以免跑到30公里外的員林市辦手續。

芳苑鄉洪姓鄉民表示，光電業者不管三七二十一插牌公告要設置太陽能光電板，他們看了傻眼，不知道長久耕作的農地為何變成太陽光電發電廠，因農民的問題都不一樣，有的是父親或祖父時代承租，沒交代繼承國有耕地，子孫不知道怎麼辦理，只是埋頭耕種，另有農民有租約卻被插牌，很緊張是否土地被國產署收回。

光電業者插牌的芳苑鄉農地包括草湖、建平、崙腳、文津、新生，承租國有地的農民拿出租約顯示農地是山林地，屬於良田。洪姓等農民質疑，過去曾有農民申請承租國有地因手續頗繁複，最後不了了之，但光電業者「想租就租」實在很不公平。也有農民認為，繼續種植食用農作物的農地可能和光電板當「鄰居」，農民很擔心汙染問題。

另有農民表示，國際飼料價格大漲，農委會積極輔導轉作飼料玉米等雜糧作物，政府何不協助芳苑鄉靠近海邊的良田轉種飼料玉米等作物，租給光電廠商設置太陽能光電板長達20年，妨礙農地活用及鄉村建設，減少就業機會，只會造成人口快速流失。

縣政顧問林保玲說，很多農民擔心國有地被轉租給光電業者，農耕權益受損，先後向縣政府和立法委員謝衣鳳服務處陳情，因此謝立委服務處協調國產署下鄉便民服務，派員說明承租國有地的資格、要件，符合資格的農民立刻回家拿文件補件辦手續。

謝衣鳳服務處主任洪川正表示，芳苑鄉不少山林地早在日本時代被農民耕種，後來公告放領，很多農民不知道而錯過，有的承租後不知要辦理繼承只知種稻種花生，看到光電業者插牌公告，人心惶惶，謝衣鳳服務處受理上百件陳情案，先前在新生村三太宮舉辦下鄉服務，可保障農民權益。