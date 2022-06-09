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大甲雁門、錦上街逢雨成災 民代爭千萬改善、明年3月完工
台中大甲雁門、錦上街口地勢低窪逢雨成災，中市府斥資3550萬經費，施作雨水下水道工程，近日已開工，由雁門路往北，沿大智街往西接和平路，往南導流后里大排，排水箱涵總長600公尺，雨水井及連接管15處，人孔井6處，預計明年3月完工，採分區段施工。
中市水利局副局長馬名謙表示，雨水下水道工程由雁門路往北，沿大智街往西接和平路，最後往南導流進后里大排，排水箱涵總長600公尺，寬度2.3到3公尺，深度1.5公尺，雨水井及連接管15處，人孔井6處，集水面積約36.74公頃，總經費3550萬，預計明年3月完工，為減少影響居民通行，採分區段施工，每段150公尺，工期2個月。
市議員吳敏濟自2014年起持續會勘關注，並爭取經費改善，工程近期終於動工；吳敏濟表示，大智街同時也有自來水公司汰換管線，挖掘後未封層前，會暫放鐵板供住戶出入，但因進度緩慢久放多日，車輛經過會發出噪音，影響住戶生活品質，今會勘時要求自來水公司設法改善。
吳敏濟說，在下水道工程施工期間，垃圾車只能停在附近定點收集，很多居民反映聽到聲音出來垃圾車早已揚長而去，要求清潔隊應立即協調改善。
自來水公司股長黃信維表示，將會請廠商在鐵板下方設置軟墊吸震，以減少噪音，也會盡快趕工，早日讓居民恢復正常生活。大甲清潔隊長楊仲平說，已協調隊員在定點收集垃圾，將會把時間延長，讓居民都可以來得及倒垃圾。
吳敏濟要求水利局施工期間要做好交維計畫，盡量不要影響民眾上下班，也期待能夠提高效率，工程早日完工，讓錦上街、雁門路口，大智街較低窪易淹水地區，早日脫離淹水之苦。
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